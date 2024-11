Santa Fe Rugby Club, el scrum que le da músculo y dolores de cabeza a Juan Pablo Poletti

“Siempre la etapa de jugador fue la más linda, porque el deporte es de los jugadores. Cuando llegué a primera me costó conseguir el puesto, jugué muchos años en reserva, el club venía siendo campeón y fue duro llegar. Después cuando me hice médico se hizo duro seguir jugando, y después de la gira del '94 tuve que dejar por la profesión. Dejé de jugar y pasé a ser colaborador y entrenador, algo que también me gusta mucho”, contó el intendente en declaraciones periodísticas, poco antes de asumir su función.