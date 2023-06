-Lo dijimos cuando empezó la campaña, no todo vale. No vamos a hablar mal de nuestros adversarios internos porque el espacio se llama Unidos y creemos en las palabras. La política va a reconstruir la confianza con la gente siendo coherente y respetando los compromisos. Además, la primaria es un proceso de selección de candidatos de un proyecto común que tiene contenido, tenemos un acuerdo programático y por lo tanto no vamos a romper ese compromiso, quien lo haga deberá responder frente al electorado. Nuestra vocación es que el 17 (de julio) estemos todos unidos para ganarle a Perotti, que es el representante local de un modelo que está en las antípodas de lo que pensamos para Argentina y para Santa Fe.