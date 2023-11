El movimiento de Angelini no sólo es conocido en el PRO, sino también en el grueso del no peronismo santafesino. Un dirigente del frente Unidos le confió a este medio que el diputado hasta tiene prometida la Secretaría a través de la misma Bullrich. No obstante, no hay nada cerrado.

Si Angelini asume en Seguridad, afectará el tablero de la política santafesina. Todavía hay tensión a raíz de los lugares que el mandatario radical electo le concedió al sector del diputado amarillo.

Pullaro ya avisó que conformará un “cogobierno” con Scaglia, rival interna de Angelini en el PRO provincial. La situación genera absoluto desagrado en el angelinismo, que ostenta la presidencia del partido en la persona de Cristian Cunha.

Cunha fue anunciado como futuro secretario de Cooperación del gobierno de Pullaro, pero dicho rol es resistido al día de hoy por el angelinismo. No se trata del cargo en sí: el dirigente amarillo entiende que es poca retribución en virtud del aporte que el PRO hizo para Unidos y para el gobierno entrante.

Cunha tiene una relación política muy estrecha con Romina Diez, diputada electa y número uno de Milei en Santa Fe. Ahora, con la sociedad naciente entre el PRO y La Libertad Avanza, el angelinismo podría –si quisiese– poner sobre la mesa su eventual integración a un gabinete nacional o la chapa de tener la llave abrepuertas en la futura presidencia de Milei.

image.png

Todo está por verse y la movida de Angelini impacta en varios frentes. En la integración con el arco libertario, pero también en su vínculo con Pullaro y el púber Unidos.

Garantía

Para Pullaro y Javkin, más allá de Angelini, la llegada de Bullrich a Seguridad es una garantía y tranquilidad a la vez. La exministra, en plena campaña presidencial, flanqueada por ambos, prometió que en caso de ganar desembarcaría en Rosario el primer día de su mandato para lanzar un plan antinarco que ya tiene elaborado y masticado.

Si bien Bullrich jugó con Carolina Losada en la interna santafesina de Unidos, mantiene con Pullaro un excelente vínculo que comenzó en 2015, cuando a ambos les tocó asumir en Seguridad: ella en la Nación y él en Santa Fe.

Apenas anoticiado de la designación de Bullrich en el gabinete libertario, Javkin celebró la novedad en declaraciones a Canal 3 y declaró: “Es alguien a la que no le tenemos que explicar las prioridades. Es una buena noticia su nombramiento”.