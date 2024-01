No era un juego ni un chascarrillo para los senadores de Santa Fe que su exjefa Alejandra Rodenas los corrigiera una y otra vez con el pedido de que la llamaran “presidenta” y no “presidente”. Tampoco lo era que la actual diputada provincial eligiera involucrarse en la discusión de proyectos y el debate interno de la Cámara alta. La anécdota le sirvió a la actual vicegobernadora Gisela Scaglia, que tomó nota y entendió, en el amanecer de su gestión, que su rol debía limitarse a la conducción formal de la mitad de la Legislatura. “Los protagonistas son ellos, no yo”, suele explicarle a su entorno. Lo rubrica su sello, al que le imprimió “presidente del Senado”.