Adelante, radicales: Vidal condecora a Losada y a Pullaro en Santa Fe

De esta manera, la legisladora ubicó a la senadora y al diputado provincial por encima del resto en la compulsa opositora de cara a las elecciones. En la Bota, el PRO especula con no presentar candidatura para la gobernación y jugar en alianza con la UCR.

La exgobernadora les dedicó agendas privadas a Losada y a Pullaro. Es un gesto fuerte y contundente de cara a las elecciones en la provincia. Junto a Losada se reunió con Gerónima Benítez, la madre de un joven de 17 años asesinado en la violenta Rosario. Luego, ambas compartirían otra actividad con la concejala rosarina Ana Martínez, socia política de la senadora.

Con el diputado, en cambio, se vio a solas para dialogar sobre políticas en materia de seguridad. Se movieron sin compañía en un auto hasta una estación policial ubicada en el sudoeste de Rosario, para encontrarse ahí con tres colaboradores con el fin de dialogar sobre seguridad y violencia.

image.png

La situación del PRO en Santa Fe es muy particular. Perdió las legislativas de 2021, quedó relegado detrás de la UCR y no tiene candidato ni candidata a la gobernación. El diputado Federico Angelini especula con la posibilidad, pero guarda otras cartas. La movida del empresario Pablo Paladini no maduró como esperaba.

En ese marco, el PRO no descarta acompañar a una cabeza de fórmula radical. Por ejemplo, la exdiputada Gisela Scaglia suena con fuerza para secundar a Pullaro.

Al no estar confirmada su jugada, lo de Losada todavía es un enigma. Como contó Letra P, la senadora blanqueará su estrategia en marzo. Detrás de ella hay una buena cantidad de dirigentes de la oposición a la espera de su veredicto para mover fichas.

Santa Fe, ya con calendario electoral definido, se convirtió en una plaza codiciada por la oposición. Así como aterrizó Vidal, este lunes desembarcará en la provincia la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también presidenciable