Con aval de Macri, el PRO de Santa Fe sale a la caza de outsiders

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El expresidente Mauricio Macri sigue de cerca los moivmientos políticos del PRO en esta provincia y, en ese marco, avala el plan del diputado Federico Angelini de ofrecerle la candidatura a la gobernación a una figura outsider. Pablo Paladini, empresario del rubro alimenticio, vicepresidente de la reconocida firma rosarina, en carpeta.

Angelini ya avisó que está lanzado en la carrera por la Casa Gris. Fue cabeza de una lista en las legislativas de 2021, salió tercero y el PRO perdió terreno a manos de la UCR en la interna provincial de Juntos por el Cambio (JxC). De todos modos, no se comió una paliza y el partido amarillo no puede no presentar una candidatura a la gobernación. En ese marco, el diputado está dispuesto a competir, pero también está dispuesto a dar un paso al costado si le termina resultando el plan outsider que le vendió a Macri.

Angelini y, el sector que lo rodea, buscan un perfil determinado, una persona que no provenga de la política, que sea reconocida y valorada por su labor. En ese camino, vía el diputado, Macri se vio las caras con Paladini, como publicó en su momento Andrés Cánepa en Red Boing.

El empresario cumple con los requisitos de la búsqueda. Exitoso en lo suyo, líder de una firma local y apellido ilustre. No obstante, el plan para tentarlo está frío por el momento. “Ni siquiera tibio”, según un dirigente del PRO. Dos fuentes amarillas le confiaron a Letra P que Paladini se reunió el jueves con la exministra Patricia Bullrich en ocasión de su visita, pero el propio Angelini lo negó.

El plan, de todos modos, sigue en marcha. Puede ser Paladini u otra figura, pero Angelini está a la caza de outsiders, validado por la cúpula nacional del PRO.

El juego de Angelini

El diputado, hasta unas semanas atrás, le ponía los codos al armado opositor del frente de frentes. Prefería, en cambio, fortalecer y consolidar JxC, mucho más después de la decisión del gobernador Omar Perotti de atrasar el calendario electoral y acercarlo al esquema nacional.

No obstante, dio el presente y bancó las últimas dos grandes movidas opositoras. Primero la que realizó en la Universidad Nacional del Litoral, en la que se sentó en primera fila. Luego, faltó a la de Rosario, pero su sector asistió y se prestó a la foto, caso el concejal Carlos Cardozo y la diputada provincial Ximena Sola.

En el plano nacional, mantiene un vínculo directo con Macri, quien lo reconoce como su jugador en la provincia, pero también le arma a Bullrich. Prueba de ello es el evento de la semana pasada, donde la presidenta del PRO fue recibida por 700 equipos técnicos en Funes, al lado de Rosario.