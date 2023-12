La decisión de armar un bloque propio aún no fue tomada, pero es algo que se está estudiando de manera muy concreta. Hasta se barajaron nombres que irían en la línea de una proclama que Mirabella supo levantar este año: “Defender Santa Fe”. Más allá que durante esta semana se realizará el recambio de diputados y diputadas , no hay apuro en concretar la jugada política.

La situación del rafaelino, hombre de extrema confianza del actual gobernador , no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo a nivel provincial donde el bloque del perottismo quedó aislado en la Cámara baja . Es una cuestión ciento por ciento nacional y obedece a la dinámica del Congreso desde que Javier Milei se convirtió en presidente electo.

Mirabella -y Perotti- no tragan que alguien del riñón del rossismo conduzca el bloque de UxP en Diputados. El perottismo tiene un encono particular con Agustín Rossi producto de la interna que el excandidato a vicepresidente le entabló en 2021. Dicha contienda terminó con una victoria contundente de los rafaelinos, pero a principios de 2023 el presidente Alberto Fernández designó al Chivo como jefe de Gabinete. Si algo faltaba para dinamitar el vínculo entre Perotti y el presidente, era esto.

Mirabella mantiene una cordial relación con Martínez, pero no puede concebir que alguien de la terminal rossista lidere en el Congreso. Ahora, más libre, mueve en el Congreso para encontrar su lugar. En una Cámara como la que se viene a partir del 10 de diciembre, hiper fragmentado, el legislador se acercó a pares de diversas provincias para alcanzar un músculo político mayor.

Sin un gobernador que representar y sin responder a líderes peronistas como el ministro Sergio Massa, la vicepresidenta Cristina Fernández o el presidente Fernández, Mirabella puede moverse libremente. No tiene superiores, ni nadie a quién responder. No es el único legislador en esa situación, sino que habría entre 30 y 40 diputados y diputadas peronistas que no se sienten amparados por esa conducción y están pensando en actuar de manera similar a la del santafesino.

El peronismo de Santa Fe, partido en mil pedazos

El PJ santafesino logró en la última elección alcanzar las diez bancas en la Cámara de Diputados de la provincia. Un reflejo de lo que vive el espacio en la Bota es que tendrá seis bloques en la Cámara baja. Totalmente atomizado.

Omar Perotti.jpg Omar Perotti será parte de un bloque del que serán parte solo otros cuatro peronistas.

Perotti integrará un bloque junto a sus actuales ministros y ministras: Celia Arena, Marcos Corach, Sonia Martorano y Walter Agosto. Mientras que Miguel Rabbia, Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti, Verónica Baró Graf y Juan José Piedrabuena tendrán monobloques. Sobrevuela la posibilidad de un interbloque que agrupe a todas las tribus, pero en algunos sectores hay mucha resistencia de unirse con el actual gobernador.