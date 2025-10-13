Bariloche: la puja por la conducción de la cooperativa eléctrica agita el avispero político en Río Negro

De izquierda a derecha. Marcela González Abdala, Alberto Weretilneck, Laura Alves y Alejandro Pozas, en la flamante inauguración de una sede de la Cooperativa de Electricidad Bariloche.

Las elecciones en la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) , pautadas para el 18 de octubre, marcan el pulso de la rosca en la ciudad más poblada de Río Negro , donde las cuatro listas oficializadas están colmadas de actores políticos de peso, en la previa a las legislativas nacionales del 26 de octubre.

Aunque originalmente se anotaron siete listas, luego de las impugnaciones sólo cuatro quedaron en pie para participar de la compulsa. Se trata de las listas Roja , Blanca , Celeste y Azul , que con distintos alcances, cuentan con la incidencia de históricos jugadores políticos de la UCR , el PRO , el peronismo , Juntos Somos Río Negro y la fuerza del oficialismo local, el Partido Unión y Libertad .

El hecho que simboliza la puja por el poder más allá de la cooperativa se escenifica desde la lista que el intendente Walter Cortés , la Azul, que terminó con la histórica alianza que el líder mercantil tenía con el actual presidente de la CEB, Alejandro Pozas , quien en la actualidad cuenta con el guiño político del gobernador, Alberto Weretilneck .

Más de 50 mil vecinos de una de las principales ciudades turísticas de la Patagonia elegirán 133 lugares del complejo entramado electoral que funciona como una pirámide, con los Consejeros Titulares a la cabeza, seguidos por los miembros de la Comisión Fiscalizadora y finalmente los Delegados de los 23 Distritos.

La disputa fuerte se dará entre las listas Roja y Blanca que pasaron con creces el filtro de impugnaciones y tendrán candidatos para los 82 delegados de distrito Titulares, y los 37 suplentes, además de pujar por tener los tres miembros titulares y tres suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Pero la verdadera batalla electoral se va a dar en el tramo Consejeros Titulares, una mesa de 10 jugadores donde ambas listas dividen fuerza por igual, con la particularidad del voto doble del Presidente. Allí la oficialista Roja, que lleva como candidata titular a la exconcejal radical Laura Alves, pone en juego una de sus sillas.

La opositora Blanca llega con cara renovada con el exconcejal del PRO, Daniel González, a la cabeza, tras la salida de ese espacio de poder de Carlos Aristegui, excandidato a intendente por el mismo espacio político. En este caso, dos son lugares que la lista buscará retener.

Daniel González Bariloche El exconcejal del PRO, Daniel González, candidato de la lista Blanca.

La apuesta territorial de Walter Cortés

En cambio, la Lista Celeste, impulsada por la exintendenta de Bariloche, María Eugenia Martini, no podrá participar de la contienda en el tramo Consejeros Titulares, ya que sus candidatos incumplían las exigencias del estatuto. El espacio peronista sí mira con deseo los puestos en la Comisión Fiscalizadora que encabeza el líder del Sindicato de Peones de Taxi y exconsejero de la CEB, Luis Barrales, además de buscar referencia partidaria en los 23 Distritos donde participará.

La Lista Azul del intendente Cortés es el espacio que menos va a jugar, ya que sólo podrá hacerlo en la pelea que define a los delegados en 17 distritos, aunque había propuesto nombres para los otros tramos pero fueron impugnados. Desde ese lugar, el intendente jugará su propia elección, desde una posición opositora a la presidencia de Pozas y buscando fortalecer su presencia en los barrios de la ciudad, una de las características principales de su base electoral.

Esta resolución llega en un momento clave de la relación entre el jefe comunal barilochense y el gobernador Weretilneck, en el marco de la discusión por el referéndum que el Superior Tribunal de Justica provincial analiza para su aprobación o rechazo.

Listas y nombres que quedaron en el camino de la compulsa

Si bien las Listas Magenta y Anaranjada-Azul habían reservado el color, no llegaron a presentar candidatos. Asimismo, la Lista Verde logró pasar el primer filtro pero el último fin de semana fue dada de baja por no alcanzar el 60% necesario para competir en los distritos y quedó afuera de la compulsa.

498716590_18471214021073115_4255047369022795699_n La exintendenta de Bariloche, Maru Martini, junto a legisladores rionegrinos en Buenos Aires.

Otras de las impugnaciones que llamaron la atención se dieron en la Lista Celeste. Fernando del Campo, que responde a la exintendenta kirchnerista Martini, no fue habilitado para participar. Asimismo, la candidatura de Tomás Guevara también fue impugnada, tras haber sido vicepresidente del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda de la gestión Cortés, y todavía no cumplirse un año de su renuncia.

Fuentes vinculadas a la CEB confirmaron a Letra P que la impugnación a la candidatura como consejero del secretario gremial de la Asociación Empleados de Comercio, Alberto Arabarco, propuesta por la Lista Azul, se dio de baja ya que, además del Sindicato Luz y Fuerza, el gremio mercantil tiene trabajadores afiliados dentro de la cooperativa.