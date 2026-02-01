Tucho Fernández, el equilibrista del pontificado de León XIV

El cardenal Tucho Fernández se mueve en el centro del poder del Vaticano como una de las figuras clave del pontificado de León XIV . Respaldado por el papa y cuestionado por sectores ultraconservadores, el prefecto argentino encarnó la tensión doctrinal del nuevo ciclo y definió, con su equilibrio, los márgenes de continuidad del legado de Jorge Bergoglio .

Desde su designación como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe , dejó de ser sólo el teólogo de confianza del papa Francisco para convertirse en uno de los actores más discutidos del reformismo eclesial . En esa posición, el balance resultó permanente: sostener la orientación bergogliana sin forzar definiciones que expusieran al nuevo pontífice a una guerra interna prematura.

Tucho Fernández ocupó un espacio intermedio que incomodó a todos, pero resultó funcional al momento político de la Iglesia. Su rol combinó contención doctrinal, señalización pastoral y administración de silencios estratégicos, en un escenario marcado por resistencias cruzadas.

Durante el último consistorio, esa tensión se volvió visible. En los pasillos del Vaticano, varios purpurados coincidieron en que León XIV evitó “abrir un frente de tormenta” al postergar definiciones sobre los asuntos más sensibles. La exclusión del debate sobre Fiducia supplicans, la declaración sobre las bendiciones a parejas del mismo sexo; o la liturgia tridentina, fue leída como una maniobra de protección indirecta al purpurado argentino.

El silencio no fue ingenuo. Funcionó como escudo institucional. “Este papa no confronta, pero tampoco retrocede”, resumió un sacerdote latinoamericano con despacho en Roma ante la consulta de Letra P . La frase condensó la estrategia del nuevo pontificado : administrar tiempos, evitar choques frontales y consolidar alianzas antes de avanzar.

En ese esquema, Fernández apareció como un activo que no se exhibió, pero tampoco se entregó. Sostenerlo implicó preservar un núcleo doctrinal sin exacerbar resistencias internas ni provocar una reacción anticipada de los sectores más duros.

La ofensiva de los ultras y el frente doctrinal

Del otro lado, los grupos ultraconservadores intensificaron la ofensiva. Cartas abiertas, documentos anónimos y medios católicos integristas lo convirtieron en blanco permanente. Lo acusaron de relativismo doctrinal, de diluir dogmas e incluso de herejía encubierta. Religión Digital sintetizó que “no le perdonan ser argentino, cercano a Francisco y hablar de misericordia desde la vieja Inquisición”.

El documento Mater Populi fidelis actuó como último detonante. Allí, el prefecto desaconsejó el uso del título “corredentora” para María, al considerar que oscurecía la centralidad de Cristo. Para los sectores preconciliares, fue motivo suficiente para una nueva embestida.

Sin embargo, el texto llevó la firma de León XIV. El ataque, entonces, no apuntó sólo contra Tucho Fernández, sino directamente contra el Papa. La disputa dejó de ser personal y adquirió una dimensión claramente política dentro de la curia.

León XIV y la herencia doctrinal de Francisco

La figura del cardenal argentino resultó inseparable de su papel en la arquitectura teológica del pontificado anterior. Fernández fue ghostwriter, intérprete doctrinal y traductor conceptual de Francisco. Evangelii gaudium, la exhortación que León XIV pidió releer como clave preparatoria del consistorio, llevó su impronta.

No se trató de un legado cerrado. Fue el núcleo de un programa que el nuevo papa buscó preservar sin exacerbar resistencias. En su intervención ante el Colegio Cardenalicio, el prefecto insistió en que “la realidad es más importante que la idea” y en la necesidad de volver al kerygma como eje pastoral.

Tucho Fernández Tucho Fernández, el guardián de la doctrina de Francisco AGLP

La señal fue política. Continuidad sin restauracionismo, reforma sin ruptura abrupta. Esa línea incomodó a quienes reclamaron una Iglesia más disciplinaria y menos permeable a la lectura contemporánea del Evangelio.

Poder púrpura en pausa

En toda transición pontificia, nada quedó definitivamente cerrado. Que León XIV evitara un recambio curial inmediato, postergara definiciones sensibles y protegiera a Tucho Fernández sin exhibirlo formó parte de un estilo. En ese juego de silencios, el cardenal argentino se volvió termómetro del rumbo eclesial.

Sostenerlo no fue un gesto personal, sino una definición estratégica. Estuvo en juego si el legado de Francisco se continuaba con coherencia o se diluía bajo una prolijidad institucional. El equilibrio resistió. Pero incluso en Roma, ningún equilibrista camina para siempre.