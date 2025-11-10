Neuquén: Rolando Figueroa defendió el Presupuesto ante la Legislatura con eje en el equilibrio fiscal

El gobernador Rolando Figueroa presentó ante la Legislatura Provincial de Neuquén los lineamientos del Presupuesto 2026 , acompañado por su gabinete y el ministro de Economía, Guillermo Koenig . La iniciativa proyecta ingresos por 7,5 billones de pesos y mantiene el superávit, aunque con un leve descenso por la baja del barril de petróleo .

Durante el encuentro, Koenig explicó que el proyecto “expone las principales variables del presupuesto, cómo se financiará y cuál será el régimen de obras previsto para el próximo año”. El funcionario destacó que la propuesta busca mantener el equilibrio fiscal y consolidar una ecuación sostenible de las cuentas públicas.

En la reunión estuvieron presentes los bloques Comunidad , MPN , Arriba Neuquén , PRO-NCN , Juntos , Neuquén Federal, Avanzar y Fuerza Libertaria .

Según viene informando el gobernador y su equipo de gobierno, el Ejecutivo provincial prevé destinar 1,1 billones de pesos a gastos de capital, un 12% más que en el ejercicio vigente, reforzando así el compromiso con la obra pública. Las regalías y la recaudación provincial representarán las principales fuentes de ingreso, mientras que la coparticipación nacional aportará cerca de 1,2 billones de pesos.

El diputado Guillermo Monzani , del bloque opositor Fuerza Libertaria, valoró que “es un presupuesto robusto” y celebró que “casi 1,2 billones de pesos estén dedicados a la infraestructura”. Además, resaltó la política de desendeudamiento provincial al adevertir que “desde 2023 hubo un salto propositivo, pasando de 1.200 millones de dólares a 800 millones, y se prevé llegar a 400 millones, lo cual es prácticamente insignificante en relación al total del presupuesto”.

UN PRESUPUESTO QUE CONSOLIDA EL CRECIMIENTO DE LA PROVINCIA Junto a los legisladores de nuestro espacio y de otros bloques con los que mantenemos diálogo permanente, compartimos una reunión para presentar el presupuesto 2026 y planificar la agenda legislativa. Se trata de un… pic.twitter.com/k6o7jLd6fQ

La búsqueda del consenso

El proyecto ya fue girado a la Legisaltura pero todavía no tomó estado parlamentario. Como ya contó Letra P, en el oficialismo confían en seguir contando con la totalidad de los votos de los espacios que integran La Neuquinidad y el MPN, los suficientes para construir una mayoría que permita avanzar con cada uno de los proyectos que se ponen a consideración. Para eso, tanto desde Ejecutivo como desde los espacios aliados en el legisaltivo provincial ponen el eje en la construcción de diálogos que prioricen el consenso.

El diputado Gabriel Álamo (MPN) señaló que el encuentro fue “muy productivo” y remarcó que el bloque acompañará “esta herramienta fundamental para el gobernador”. Por su parte, Ernesto Novoa, de Comunidad, destacó que “la reunión fue por demás positiva” y valoró el intercambio de información con el Ejecutivo.

Legislatura de Neuquén El proyecto del Presupuesto tiene que ingresar en los próximos días a la Legisaltura de Neuquén.

Novoa subrayó que “más allá de las cuestiones económicas, lo más importante es saber hacia dónde vamos y cómo están ordenadas las cuentas”. En ese sentido, sostuvo que el panorama financiero provincial es “muy auspicioso”, tanto a nivel local como en la confianza de los inversores internacionales.

Los números de Rolando Figueroa

El Gobierno de Neuquén elaboró el proyecto en base a las pautas macroeconómicas definidas por el Ejecutivo nacional, que estiman una inflación del 10,1% anual y un tipo de cambio promedio de 1.423 pesos. La presentación recibió un amplio respaldo de los distintos bloques legislativos, que destacaron la previsibilidad y el equilibrio de la propuesta.

El debate parlamentario continuará en las próximas semanas, pero el consenso inicial refleja un clima favorable para la aprobación del presupuesto, considerado por el propio Figueroa como “la base del desarrollo provincial y del crecimiento con responsabilidad fiscal”.