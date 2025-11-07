Neuquén: Rolando Figueroa anticipó que la provincia administrará las regalías de las represas hidroeléctricas

El gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa , anunció que la provincia administrará directamente las regalías hidroeléctricas producidas por las represas del Comahue , un cambio que consideró histórico en la gestión de los recursos energéticos regionales. El anuncio se realizó durante el acto por los 50 años de Villa El Chocón , junto al intendente Pablo Di Fonzo .

Figueroa explicó que, con las nuevas concesiones, Neuquén percibirá el 100% del valor de la energía generada por las represas y, por primera vez, cobrará las regalías en especie. La medida busca que los beneficios de la producción hidroeléctrica queden en manos de las comunidades que conviven con los recursos naturales.

“Durante años se llevaron la energía de nuestra tierra y no nos dejaron nada. Ahora vamos a cobrar lo que corresponde”, expresó el mandatario, quien remarcó que parte del canon del agua se invertirá en obras prioritarias para Villa El Chocón, una localidad símbolo del desarrollo hidroeléctrico nacional.

El acuerdo, sellado junto al gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , establece un nuevo esquema de reparto equitativo entre ambas provincias. Según Figueroa, el objetivo es “terminar con la inequidad en el reparto de beneficios” y garantizar que la riqueza energética se traduzca en progreso concreto para la región del Comahue.

Letra P ya había contado que la administración de Javier Milei puso en marcha la reprivatización de las hidroeléctricas del Comahue, cuyas concesiones vencieron en agosto de 2023. Y que el pliego incluye gestos a Río Negro y Neuquén, que puntualmente podrán cobrar un impuesto al uso del agua.

Neuquén anunció inversiones estratégicas en Villa El Chocón

En ese marco, el mandatario detalló que Neuquén recibirá un porcentaje adicional del canon del agua, que se destinará a obras de infraestructura, salud y servicios esenciales en Villa El Chocón. “Queremos que los recursos se queden donde se generan. Es justicia histórica para el pueblo neuquino”, sostuvo. Durante el acto, Figueroa y Di Fonzo firmaron un acta acuerdo para iniciar el proceso administrativo de licitación del Espacio Comunitario y Deportivo del barrio Llequén, que contará con una inversión de 5.300 millones de pesos y una capacidad para 400 personas.

Es un gran logro que hemos alcanzado junto al Gobierno de Río Negro. pic.twitter.com/chd0fbMCnH — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) November 7, 2025

A su vez, se destacó la finalización del Centro de Salud Llequén, con una inversión de 1.400 millones de pesos financiados por la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe). La obra amplía la atención sanitaria local y mejora la respuesta ante emergencias.

También avanza la optimización del sistema de captación y potabilización de agua, a cargo del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), que incluye un nuevo acueducto principal de 900 metros y una planta potabilizadora con capacidad ampliada.

Un llamado a la identidad y el desarrollo provincial

Figueroa cerró su discurso con un mensaje de unidad y reivindicación del esfuerzo local. “No necesitamos a nadie para crecer. Lo estamos haciendo los neuquinos, con el esfuerzo de nuestra gente”, expresó. Además, convocó a fortalecer la identidad provincial y a “reconocer lo que cada pueblo aporta” para construir un futuro equitativo.

Por su parte, Pablo Di Fonzo destacó que el desarrollo de Villa El Chocón “se logra con trabajo y compromiso de cada vecino”, y celebró la decisión provincial de garantizar que los recursos energéticos beneficien directamente a la comunidad.