Neuquén: dos bancas del oficialismo arman un nuevo bloque en medio del debate por el Presupuesto 2026

El bloque oficialista en la Legislatura de Neuquén se dividió en medio del debate del Presupuesto 2026 , que Rolando Figueroa ya envió al legisaltivo provincial. Mónica Guanque y Federico Méndez anunciaron su intención de alejarse de Comunidad para conformar una nueva bancada que se llamará Democracia Neuquén .

A través de un proyecto de resolución con fecha 6 de noviembre, los legisladores solicitaron que se reconozca el nuevo espacio y que se le asigne los recursos “que surjan de la deducción proporcional” del bloque que responde al gobernador. Allí el centro de la cuestión que los actores del oficialismo adjudican a razones de índole organizacional, más allá de roces de tipo político.

Más allá de que el bloque de Comunidad, el partido con el que Figueroa se convirtió en gobernador, quedará con cinco integrantes, en el oficialismo confían en seguir contando con la totalidad de los votos de los espacios que integran La Neuquinidad y el MPN , los suficientes para construir una mayoría que permita avanzar con cada uno de los proyectos que se ponen a consideración.

En esa cuenta sólo descartan acuerdos con la oposición más dura, que actualmente representan las tres bancas del peronismo y las dos de la izquierda. Es decir que, dependiendo del tema en debate, el oficialismo puede llegar a alinear a unos 30 legisladores, de los 35 que da forma a la Cámara de Diputados de Neuquén .

Méndez, uno de los integrantes del nuevo bloque, llegó al armado oficialista de la mano de la exvicegobernadora, destituida en diciembre pasado y recientemente imputada por los delitos de enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta agravada. Cuando eso sucedió, Méndez abandonó la agrupación Desarrollo Ciudadano , el sello de Ruiz, cuando estalló el escándalo político que terminó en la imputación de la vice de FIgueroa que intentó volver a la arena electoral en la contienda de octubre con resultados magros.

Guanque, en cambio, se incorporó a la política en 2021 de la mano de Figueroa, cuando lo acompañó en la boleta de diputados nacionales, y en 2023 accedió a la Legislatura desde la lista de Comunidad. Sin embargo, llamó la atención reaccionara con "me gusta" a las publicaciones en redes sociales de la exvicegobernadora, quien compitió conta La Neuquinidad para llegar al Congreso Nacional.

Al comunicar su salida del bloque, Guanque destacó la “afinidad política” que la une con Méndez y sostuvo que la iniciativa busca generar un espacio que les permita “desarrollar los proyectos concordantes con dicha afinidad”.

“Nuestra decisión no debe interpretarse en contra de nadie, sino en la necesidad de poder trabajar en temas de nuestro interés antes que nuestro mandato expire”, explicó la legisladora en sus redes sociales.

También precisó que ambos diputados de esa provincia de la Patagonia decidieron que la presidencia de Democracia Neuquén se ejerza en forma rotativa, con “diálogo abierto a todos los actores sociales y políticos de nuestra Provincia”.

Una salida cantada

Los diputados venían analizando desde hacía tiempo su alejamiento del bloque que se referencia en el gobernador, según dejaron entrever desde la Cámara de Diputados provincial, donde habían manifestado su intención de alejarse incluso antes de las elecciones del 26 de octubre.

En la última reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, mientras se trataban proyectos girados por el gobernador para tomar financiamiento, ambos se fueron y dejaron sin quorum al cuerpo, según informaron medios locales. El presidente del bloque Comunidad, Ernesto Novoa, dijo que ya se venían manifestando diferencias con ambos legisladores, sobre todo con Méndez, a quien trató de contener con asignaciones y un vehículo institucional.

A partir de ahora, Guanque y Méndez se sentarán en la mesa de los debates paralamentarios a partir de su propia identidad y negociarán desde un lugar diferente sus apoyos al oficialismo neuquino.