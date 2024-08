Santa Fe: Maximiliano Pullaro bancó dos pliegos y jugó a fondo en otro round contra el Poder Judicial

“Si dejábamos que esto pasara, nos perforaban la política de seguridad”, explicó un funcionario muy cercano al gobernador de Santa Fe. “Estamos haciendo algo que nadie hizo, ordenamos las cárceles desde el mismo día que entramos, tenemos funcionarios y fiscales que se juegan la vida, que viven amenazados. No vamos a invertir miles de millones en cárceles de máxima seguridad para que una jueza o juez desde un escritorio te digan que no podés aislar a un preso que manda a matar gente desde adentro porque se vulneran sus derechos. A Pullaro no lo van a agarrar de boludo”, subrayó.