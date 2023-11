Aunque algunas voces dentro del peronismo plantean que para que tome una licencia sin goce de sueldo y no renuncie a su cargo debe modificarse el artículo 9 en el reglamento de la Cámara de Senadores, cerca del legislador lo desmienten. Incluso, marcan que la Constitución santafesina no impide asumir un cargo en el Ejecutivo sin renunciar a la banca. Sí, en cambio, aclaran que es imposible ocupar los dos cargos al mismo tiempo.

"No hay ninguna ley que taxativamente lo impida. Cada Cámara lo define. Y esto no se dio no porque no se pueda: nadie quiso abandonar una banca para exponerse a un cargo Ejecutivo. Por eso es inédito. Además, no se puede despreciar la elección de la gente dejando la banca por un cargo itinerante", repiten cerca del flamante designado ministro.