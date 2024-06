Orden de mérito, ¡afuera!: Maximiliano Pullaro podrá elegir jueces y fiscales con amplia discrecionalidad

El Ejecutivo sostiene que las modificaciones imprimen velocidad al sistema porque simplifica la instancia de evaluación de candidatos. Un cambio clave de la resolución 0659 es que los estamentos que integran el jurado sólo podrán calificar a los y las concursantes con dos únicos criterios: "Superó y No Superó" y elimina así el orden de mérito.

Pero fue ese recorte a los criterios del Consejo de la Magistratura lo que provocó ruido. Antes, el Consejo no sólo marcaba quién había aprobado sino también quienes lo habían hecho “ampliamente”, las categorías de evaluación entonces eran tres y así componían la terna que recomendaba. Si bien la definición del jurado no era vinculante, dejaba expuesto al Ejecutivo si priorizaba un pliego que no tenía la calificación más alta.