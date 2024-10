Santa Fe: cuál es la hoja de ruta de Marcelo Lewandowski para construir su propia escudería en el PJ

“Profesionales, militantes, algunos que no vienen de la política, otros que quedaron desencantados y quieren hacer actividades en conjunto”, responden quienes arman junto a Lewandowski sobre el núcleo del incipiente espacio que, insisten, “no piensa en la interna si no en lo que está enfrente”. Ahí no solo mira hacia adentro, sino que a su lado marcan que se arrima gente disconforme con el devenir del gobierno de Unidos y también hay sintonía con el espacio de Amalia Granata.