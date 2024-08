Mala señal: Marcelo Lewandowski y la conducción del PJ de Santa Fe suman otro ruido en la línea

Los desencuentros entre el senador nacional Marcelo Lewandowski y la conducción del peronismo tuvieron un nuevo round en los últimos días después de que el excandidato a gobernador de Santa Fe decidiera no enviar emisarios a la primera reunión de la mesa de acción política y quedó una silla vacía. Los chispazos y el puente que intentará tender la presidencia.

El sector del senador no forma parte la mesa ejecutiva del partido, ya que no hubo un acuerdo cuando se cocinó la unidad entre todos los sectores. Los sectores de más peso le habían ofrecido que asumiera la presidencia. El rosarino quiso delegar esa tarea en su aliada Silvina Frana, pero no obtuvo apoyos y finalmente el sector de senadores provinciales ocupó la silla principal.