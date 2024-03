Rogelio Frigerio, Entre Ríos y el Pacto de Mayo de Javier Milei: apoyo por convicción y sin nada a cambio

Para apoyar el Pacto, Frigerio avisó que no pedirá nada a cambio. “Las cosas que apoyo, las apoyo por convicción, apoyo los diez puntos porque creo que son necesarios, y no espero algo a cambio”, afirmó. Sobre el tratamiento de ley bases, dijo coincidir “en gran medida” y reiteró que no reclamará “como canje” la coparticipación de Ganancias porque “ya se está discutiendo en el Congreso”. Sí se refirió a la “estrechez fiscal en la provincia” generada por la herencia y “porque no estamos recibiendo recursos, pero no por eso apoyo el pacto”, recalcó.

Frigerio abrió el paraguas sobre la deriva que la ley bases podría volver a tener en el Congreso y dijo que hay que salir a buscar los votos. “Si nos necesitan a los gobernadores, acá estamos, pero es un error creer que los diputados son empleados nuestros. Hay que hacer un trabajo en equipo con el gobierno nacional”, dijo.

El ajuste que ya hizo en Entre Ríos

Como muestra de su “convicción”, el gobernador recordó que antes de que Milei lo plantee a nivel nacional, en la provincia él ya llevó adelante un ajuste “de la política y el gasto improductivo”. Dijo que ese ajuste fue “mucho mayor” que el que hizo Milei y enumeró como ejemplos los proyectos que ya están en la legislatura local: ficha limpia, eliminación de jubilaciones de privilegios y reducción de contratos de asesores.

En ese sentido, esbozó la primera queja: “Yo ya estoy al hueso en términos de gasto público, ahora necesito que el gobierno nacional me dé lo que me corresponde”, apuntó, y dijo estar de acuerdo con que Nación cobre sus deudas con las provincias, pero mencionó que en Entre Ríos la acreencia con Nación es 10 a 1. “También exijo que me las paguen”, afirmó. “Necesito que los recursos por ley que me corresponden me lleguen. No la locura del FONID ni los subsidios, no pido eso, pido lo que corresponde”, reiteró.

Respaldo a Mauricio Macri en el PRO

Aunque evita meterse en la interna amarilla, Frigerio respaldó al expresidente y dijo que si Mauricio Macri pretende conducir el partido no hay nadie que pueda discutirle ese lugar. Puso en duda la fusión con La Libertad Avanza y dijo que solo se ha manifestado voluntad por parte de “algunas personas del PRO”, en referencia a Patricia Bullrich.

“¿Quiere Milei hacer algo con el PRO? No hay que asumir que Milei se quiere comer al PRO, él no dijo nada de eso, ni de fusionar bloques en el Congreso”, recordó. Valoró que el partido “logró algo muy difícil en esta década, que es tener una base territorial de poder, intendentes y tres gobernadores. Eso hay que sostenerlo, y si Macri pretende ser el presidente del partido no hay nadie que pueda discutirle ese lugar”.