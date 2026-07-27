Misiones: de fabricar zapatillas al contrabando hormiga, la salida laboral para los despedidos de Dass

El cierre definitivo de Dass , la fábrica que hacía zapatillas Nike , Adidas , Fila y Umbro , en la localidad de Eldorado, en el norte de Misiones , provocó que muchos de los 150 trabajadores despedidos buscaran como salida laboral de emergencia comprar mercadería en ciudades fronterizas de Brasil y Paraguay para revenderla en Argentina.

"Se hace lo que se puede", dijo a Letra P Gustavo Melgarejo, delegado en Eldorado de la Unión de Trabajadores de la Industria y el Calzado (UTICRA). "Muchos compañeros viajan a la frontera con Brasil, compran mercadería y la venden por redes o a pedido”, agregó. “Nos echaron de Dass y no tenemos opciones laborales", sostuvo.

La ciudad de Eldorado tiene casi 80.000 habitantes y es la tercera ciudad más poblada de la provincia. Está ubicada a 120 kilómetros del paso fronterizo Bernardo de Irigoyen , que comparte una “frontera seca”: una calle sin alambrados la separa de las ciudades brasileñas Dionísio Cerqueira , estado de Santa Catarina, y Barracão , estado de Paraná.

Melgarejo explicó que los trabajadores despedidos buscan oportunidades de negocios en Brasil y así pueden traer termos de la marca Stanley , celulares, cajones con pollo fresco, cervezas, cigarrillos, electrodomésticos de todo tipo, chapas, ropa barata, zapatillas de marca falsificadas.

“La frontera es un colador y ahí está separada por una calle, casi nadie usa el puesto de control migratorio”, contó. Los trabajadores también organizan tours de compras a Brasil con sus propios autos.

El cierre de la fábrica sumó al contrabando hormiga de la fronteras del norte del país, donde se combinan acciones de subsistencia con redes organizadas, con logística y capital, que administran depósitos enteros de mercadería ilegal, con la que abastecen a los “paseros”.

Un kiosco o el contrabando

En diálogo con Letra P, el secretario de Hacienda de la municipalidad de Eldorado, Marcelo Mikulán, admitió que “son rebusques de la persona que se queda sin trabajo". Y agregó: "Están las alternativas de abrir un kiosco o traer mercadería y revender”.

El funcionario municipal lamentó: "Los últimos 150 despedidos están en una situación muy crítica y no todos van a poder recuperar un trabajo bien remunerado". Agregó: "Es una señal que se extiende a otros rubros de la economía”. Fue contemplativo: "Es natural que los trabajadores estén buscando un sustento".

Mikulán detalló que “el cierre definitivo de Dass significa que mensualmente dejan de circular por la economía de la ciudad $ 300 millones, es una situación que nos golpea”. La fábrica de zapatillas era el principal empleador privado del distrito.

Misiones golpeada por el desempleo

El intendente de Eldorado es Rodrigo "Pipo" Durán, un médico que fue electo por el Frente Renovador de la Concordia, que gestiona Misiones desde 2003 y actualmente atraviesa un cisma político entre el gobernador, Hugo Passalacqua y el exgobernador Carlos Rovira.

Gustavo Melgarejo, delegado gremial en Eldorado de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA)

La provincia de Misiones perdió 12.043 puestos laborales formales, lo que significó una caída del 11,1% respecto de noviembre de 2023. Es la quinta provincia donde más golpeó el desempleo. A nivel nacional, también se cayeron 346.000 empleos formales, y creció el cuentapropismo.

La deriva de los trabajadores de Dass condensa la mayoría de las problemáticas que denuncian las cámaras empresarias nacionales. La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) señalaron su preocupación por el aumento del contrabando y la porosidad de las fronteras nacionales.

La UIA y la CAC, preocupadas

Justamente la CAC, que preside Mario Grinman, y su vicepresidente es el empresario Eduardo Eurnekian y que apoya decididamente el rumbo económico del Gobierno nacional, expuso un informe elaborado por la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), donde se remarcó que el comercio ilícito ya mueve en la Argentina el equivalente al 5% del Producto Bruto Interno (PBI) y genera una pérdida fiscal cercana a u$s 2.300 millones.

El listado de productos que incluye el informe de ASIPI coincide con los que enumera Melgarejo: alimentos frescos y procesados, alcohol y vestimenta, que concentran la mayoría del contrabando; le siguen tabaco, autopartes y artículos de cuero; también aparecen cosméticos, medicamentos, juguetes y bebidas sin alcohol. Y, finalmente, maquinaria, dispositivos médicos y herramientas, aunque con baja penetración en el país.

Fuentes de la UIA y de la CAC admiten que los empresarios están preocupados por el aumento del contrabando, debido a que los productos generan una competencia desleal en un mercado interno ya deprimido. Sin embargo, prefieren no romper puentes con el gobierno nacional, que es el responsable de las fronteras, tanto con las fuerzas de seguridad, como con la Aduana. En esa agencia, el ajuste significó que no se incorporaran nuevos agentes desde 2023, ni siquiera para reemplazar al centenar que se jubila anualmente o a las 800 personas que aceptaron el retiro voluntario.

El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, Horacio Moschetto, afirmó a Letra P que “el contrabando afecta mucho al sector". Agregó: "Es muy grande la cantidad de mercadería que ingresa sin control fiscal, con falsificación de marca, que entra por las fronteras noroeste y noreste, que luego circula y se distribuye por todas las ciudades del país”.

Moschetto aseguró que: “cada vez es más grande el volumen de calzado deportivo con falsificación de marca que se comercializa por las redes sociales” y agregó que “trabajamos con dependencias del Gobierno nacional, pero el problema supera los esfuerzos”.

La crisis del calzado y la foresto industria

La caída del consumo en el país y la apertura importadora empujaron al Grupo Dass a abastecer el mercado argentino desde Brasil. También Nike, Adidas y otras marcas internacionales aumentaron sus importaciones de zapatillas desde Vietnam. Dass es un grupo de capitales brasileños que tiene 10 fábricas en Brasil y una en Paraguay. Una decena de los despedidos de Eldorado pasaron a trabajar en plantas brasileñas.

En 2025, detalló Melgarejo, Adidas importó 12 millones de pares de zapatillas, mientras que en la planta de Eldorado apenas se fabricaron 500.000 pares. “Los gobiernos anteriores se ocupaban de regular las cantidades que se importaban”, dijo.

El trabajador despedido aseguró que todos sus compañeros cobrarán la indemnización de Dass: un sueldo por cada año trabajado, un mes de preaviso y los derechos laborales que regían con la ley anterior a la modificación que votó el Congreso en febrero pasado.

Los ex trabajadores de Dass en el último día de la fábrica que cerró

Incluso, un grupo de sus ex-compañeros está gestionando, junto al gobierno provincial, reunir el monto de sus indemnizaciones y comprar seis de las máquinas de la planta paralizada, para iniciar un emprendimiento de fabricación de alpargatas.

También en el departamento de Eldorado tiene mucha presencia la industria foresto industrial, otro sector que atraviesa una crisis. Letra P consultó a Domingo Paiva, secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera (SOIME), quien aseguró que los “aserraderos están trabajando, pero con los turnos mínimos, aunque no hay suspensiones o cierres masivos, obviamente la importación complica el trabajo”.

Paiva aseguró que el aserradero Delicia Maderas, de Colonia Delicia, del departamento Eldorado, pidió procedimiento preventivo de crisis. Allí trabajan 35 personas. En agosto de 2025 cerró en Eldorado el aserradero Montecarlo, que generaba la materia prima para una fábrica bonaerense, que ahora importa la madera que usa como insumo. En abril, también anunció el cese de actividad, con 20 personas despedidas, el aserradero Diesel.