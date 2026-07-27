El debate por la eliminación de las PASO en Entre Ríos marca los tiempos del segundo semestre de cara a 2027

Con la reforma previsional a punto de ser sancionada , la discusión que viene en Entre Ríos es la posibilidad de suspender las PASO en la provincia. El gobernador Rogelio Frigerio cuenta con una ventaja si quisiera avanzar en esa dirección. En la Legislatura, ya fue ingresado un proyecto de ley presentado por el titular de La Libertad Avanza , Roque Fleitas .

Esta será la discusión que dominará la agenda electoral de los próximos meses. Atada a esa suerte, hay otra decisión que recaerá exclusivamente en las espaldas del gobernador: cuándo votar. La ley le otorga al mandatario provincial tiempo hasta el 17 de febrero del año electoral para resolverlo. Fuentes de la Casa Gris aseguran que todo se dirimirá antes de fin de año.

Como contó días atrás Letra P , los gobernadores analizan el desdoblamiento electoral como una posibilidad muy cercana. En Entre Ríos, gestión aliada a la de Javier Milei , ese escenario suena con fuerza y, de concretarse, ubicaría las elecciones generales provinciales el último domingo de junio de 2027.

Según el Código Electoral vigente, reformado por la legislatura local en 2024, la provincia cuenta con dos instancias de votación: las PASO y las generales. Aunque esa modificación fue hace menos de dos años, ese escenario podría cambiar en 2027.

Hace algunas semanas, el gobernador se manifestó públicamente a favor de eliminar las primarias a nivel nacional y sostuvo que los partidos deben debatir internamente la selección de candidaturas. Aseguró que la discusión sobre las PASO debe darse en el Congreso y destacó que la mayoría de la sociedad argentina apoya modificar el calendario para evitar costos elevados, como los $5000 millones que implica una elección en Entre Ríos. Aunque no considera a las PASO una mala herramienta, señaló que, por el contexto y la opinión social, corresponde debatir su suspensión o eliminación.

Esa mirada es compartida por buena parte de su gabinete local. Voces que conversan con el mandatario aseguran que están dispuestos a participar de la conversación que podría derivar en un impulso en la Legislatura. De cualquier manera, la decisión aún no está tomada y en cierta medida queda supeditada a lo que suceda con la instancia nacional. “Si la Nación suspende, sería un norte. Si las elimina, sería otro tema. Es un debate que vale la pena dar”, confió un funcionario.

Rosca interna en Juntos

Para avanzar con la reforma electoral, el mandatario deberá antes resolver los asuntos internos de la coalición Juntos que integran, entre otros, PRO, la UCR y el Partido Socialista. A nivel nacional, el partido amarillo ya dio señales claras en contra de eliminar las primarias obligatorias, aunque la diputada Gisela Scaglia dejó abierta la posibilidad de que pasen a ser optativas.

En la UCR hay voces disonantes y no está clara cuál será la postura partidaria final. Algunos dirigentes radicales sostienen que eliminar las PASO los dejaría en desventaja para disputar lugares de poder y recuerdan lo útiles que fueron las internas para contener a distintas tribus de la coalición de gobierno. Según esgrimen en el partido centenario, si se reedita la alianza con LLA, cobra más sentido que se mantengan las PASO.

Otros dirigentes boinablanca, sobre todo los intendentes que lidian con la gestión cotidiana, entienden que la reducción de costos es urgente.

El gobierno provincial aún no anunció una postura oficial, pero ya cuenta con la iniciativa ingresada a la Cámara de Diputados provincial por Fleitas, quien presentó las dos alternativas: suspensión o eliminación. Junto con la decisión sobre las PASO, llegará la confirmación del calendario electoral local.

El PJ, complicado sin las PASO

Como contó Exequiel Flesler en este medio, quien más se perjudicaría sin las PASO es el peronismo. El PJ entrerriano está inmerso en una disputa para encontrar un liderazgo fuerte que le dé la posibilidad cierta de volver a ocupar el sillón de Urquiza.

Aún en el caso de que lograra encolumnarse detrás de una figura, las PASO siguen siendo un instrumento fundamental para un espacio político que está fuera del poder. Por ejemplo, sirve para definir disputas en ciudades gobernadas por Juntos. Candidaturas a intendencias o senadurías en territorios donde no surjan nombres por consenso pueden ser dirimidas con las PASO. Sin ellas, el oficialismo le podría sumar ruido a un peronismo abocado a posicionarse como opción de poder.

Desdoblamiento, ¿sí o no?

A diferencia de las PASO, la decisión por la fecha de votación recae estrictamente en manos de Frigerio. La ley electoral sostiene que esa determinación es exclusiva del gobernador. Para resolver si desdobla los comicios o los unifica con la elección nacional, Frigerio tiene tiempo hasta el 17 de febrero.

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En el entorno del gobernador plantean dos objetivos neurálgicos para la campaña: aumentar la participación para romper la inercia de ausentismo de los últimos años y lograr la legitimación de la elección. Este último punto es, en palabras de un funcionario, “que la gente entienda qué se vota y qué no”.

Con ese norte, el escenario de desdoblamiento sin PASO aparece como el ideal. Atribuyen a la simplificación del calendario la posibilidad de lograr mayor participación en las urnas. El desdoblamiento sería una manera de discernir que lo que se vote en junio será provincial y lo que se elija en octubre será de carácter nacional.

Alianza con LLA

Una tercera decisión orbita el mundo de las coaliciones. Aunque es casi un asunto ya resuelto, Frigerio aún no formalizó su acuerdo con el Gobierno para reeditar la alianza electoral con LLA. La Casa Rosada envía a las provincias señales positivas en cuanto a un escenario “despejado” para los gobernadores aliados. Esto es, no le plantarán candidatos libertarios competitivos, aunque en esta provincia no haya ninguno al que le pueda caber ese mote.

En la Casa Gris aseguran que, más allá de lo que se acuerde, hay autonomía absoluta para decidir cuándo votar y esquivan cualquier presión que pudiera llegar desde Buenos Aires. En algunos casos, hasta ven en el Gobierno una necesidad de que las provincias aliadas se suban al proyecto nacional, a diferencia de algunas lecturas que vieron una situación inversa en 2025.

Al mismo tiempo, en el frigerismo entienden que el escenario electoral 2027 distará bastante de las legislativas de octubre pasado. “La conversación ya no es solo 'kirchnerismo sí o no'. Hoy las provincias tienen un rol más fuerte, porque se eligen cuestiones locales. Eso la gente lo tiene en cuenta”, apuntó una voz de la mesa política del oficialismo.