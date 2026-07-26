Anuncios cero no mató romance: el campo ratificó su alianza con Javier Milei

A fuerza de promesas de un futuro próspero para el campo y un repaso de concesiones inéditas para el sector durante sus primeros dos años de gestión, Javier Milei se llevó este domingo de Palermo la ratificación de la alianza con la Sociedad Rural Argentina , que lo recibió y despidió con una ovación pese a su discurso de anuncios cero.

Como lo marca la tradición, el jefe de Estado atravesó el embarrado predio ubicado en el corazón de Palermo a pie. Escoltado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el ministro de Economía, Toto Caputo , y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , el líder libertario fue aplaudido y vitoreado en todo su trayecto. Hubo, incluso, en los laterales más próximos al escenario central, un coro de jóvenes productores que cantaron con insistente repetición “¡Presidente, Presidente, Presidente!”.

En su extenso discurso, que leyó en todo momento con un tono casi académico, alejado por completo de las exaltaciones de sus exposiciones partidarias, el primer mandatario repasó una a una las medidas con las que su gobierno, dijo, benefició a los sectores más concentrados del campo. Sin embargo, no hubo anuncios de ningún tipo , por lo que el entusiasmo de la platea se limitó a los pasajes en los que Milei comparó al sector con la Patria o el motor productivo del país.

Pese a que no hubo anuncios económicos o políticos, como había adelantado Caputo esta semana, el contexto no podría ser más favorable para el agro: como reseñó Lorena Hak en Letra P , el Gobierno bajó retenciones en su segundo año de mandato, la soja subió hasta los u$s 450 por tonelada y las exportaciones de carne y granos aumentaron de manera considerable. Milei se aferró a estos datos y estadísticas para presentar un futuro aún más verde para el campo.

Milei respondió al reclamo del campo, pero evitó anunciar una nueva baja de retenciones Defendió las medidas ya tomadas y aseguró que la quita total llegará cuando energía y minería puedan financiarla https://t.co/kioBx74dxz @LorenaHak https://t.co/4PWeGW8H4O pic.twitter.com/3JztRswWS0

En lo estrictamente político, el vínculo entre la Casa Rosada y la SRA se encuentra en un gran momento. Después de idas y vueltas durante la administración de Mauricio Macri y más de una década de enfrentamientos con el peronismo en sus distintas presidencias, Milei y Pino mantienen un diálogo fluido. Se notó en la forma efusiva en la que se saludaron, con besos y palmadas.

¡Cómo te quiero, hermano! Nicolás Pino y Javier Milei, besos y abrazos en la Rural.

Quedó en evidencia, también, en cada una de las veces en que el dirigente ruralista, que busca la reelección en un contexto interno de alta tensión, se giró hacia Milei durante su discurso, que brindó justo antes del líder violeta.

Nicolás Pino le habla a Javier Milei, este domingo en la Rural.

Como Milei con su repaso de logros en materia política, económica y de desregulación del Estado, el titular de la SRA repasó también los hitos de la entidad que este año cumplió 160 años. Hubo también, espacio para los desafíos del campo y para deslizar los reclamos a la cúpula de la Casa Rosada.

Tan calmo y amigable se percibió el clima en el predio de Palermo que cuando Pino pidió que las retenciones sean eliminadas "por ley y para siempre”, Milei y su gabinete aplaudieron con entusiasmo. Aun así, hubo un breve intervalo en el que el Presidente se quedó inmóvil. Fue cuando el representante de los agroganaderos exigió que la recaudación del Estado regrese en obras públicas y servicios.

Nicolás Pino habló sobre las retenciones: "Desde el año 2002, los Gobiernos han sometido al campo a un régimen confiscatorio" pic.twitter.com/ocXsjtz30j — LETRA P (@Letra_P) July 26, 2026

Pese a la alianza estratégica de Milei y la SRA, La paralización de la infraestructura a lo largo y ancho del país, incluidos los centros sojeros y ganaderos, continúan siendo un leit motive de la era libertaria.

Aplausos para Javier MIlei

Los palcos a los lados del escenario central en el que habló Milei se mantuvieron en línea con lo que Pino expresó en el arranque. De hecho, lo aplaudieron inmediatamente después de cada pausa que hizo el Presidente. Hubo, incluso, gritos para que Karina se diera vuelta a saludar a los productores.

La única excepción al buen clima lo dio un grupo de mujeres que se ofuscaron cuando el jefe de Estado prometió bajar más las retenciones de soja recién en 2028. Una de ellas se levantó y gritó en varias oportunidades: “No, antes, antes, antes”. El resto del público, aunque probablemente de acuerdo con este reclamo histórico de la entidad, no se subió a la queja.

A diferencia de lo que sucedió en las ediciones anteriores del acto formal de inauguración de la exposición, el protocolo de tradición campera contempló, para después de la apertura de Pino y el cierre de Milei, un desfile ganadero y de maquinaria de campo. Tanto los jinetes, como los conductores de tractores y camionetas 4x4, se esforzaron por saludar al palco en el que observaba sonriente Milei.