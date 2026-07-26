Maximiliano Pullaro y La Libertad Avanza, una familia ensamblada (en Buenos Aires)

El abrazo entre el gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , alimenta la idea de que La Libertad Avanza (LLA) no tiene grandes ambiciones para las elecciones ejecutivas de 2027 en la provincia. Descolocada, la diputada Romina Diez mira hacia Buenos Aires , mientras flota una pregunta: ¿juega o no juega Juan Pedro Aleart ?

El pullarismo y Unidos quedaron sorprendidos con la postal del miércoles . La Casa Rosada le destinó en redes sociales y medios un despliegue inusitado a la firma de un traspaso de una obra nacional a la órbita provincial. Es que, si bien era un reclamo de larga data en la Casa Gris, no deja de ser un simple aval a un expediente. “Hicieron un show enorme. Imaginate si hubieran enviado plata”, se rió, medio en broma medio en serio, uno de los santafesinos presentes en el acto, ante la consulta de Letra P .

Santa Fe lo celebró y Pullaro puso rápido las máquinas arriba de la ruta. De paso, sembró especulaciones acerca de un eventual acuerdo con el mileísmo para 2027. Como escribió más de una vez este medio , el mandatario radical precisa que LLA le baje el precio a la contienda provincial o directamente no presente candidaturas a la gobernación. De ese modo, al quedarse con el grueso o la totalidad del espectro no peronista, podría alcanzar su reelección sin sobresaltos.

Diez tiene prácticamente decidido no ser candidata a gobernadora. Le seduce mucho más la posibilidad de ser senadora y enfrentar, quizás, a Carolina Losada , que tiene deseos de retener su banca en la cámara alta.

Desde la Casa Rosada, el gobernador Pullaro celebró el traspaso de la ruta nacional A012 a la órbita provincial de Santa Fe “Es un paso enorme para la producción santafesina”, celebró el radical Mañana arrancan las obras de reparación en la arteria https://t.co/Gc0NrII4wL

Con todo, más allá de la decisión personal de la diputada, ¿le interesa al mundo libertario santafesino que lidera construir una alternativa competitiva a Pullaro y el peronismo? No pareciera en principio. Pareciese, en cambio, que el futuro de LLA en la Bota va a estar determinado por lo que resuelvan el gobernador y Karina Milei.

El enigma Romina Diez

Quienes conocen a Diez hablan de un estilo de conducción personalísimo y códigos impropios de la política tradicional. “Es una interlocutora que te traba la fluidez. En Buenos Aires, con (Sebastián) Pareja hablás de política. Con (Gabriel) Bornoroni en Córdoba, lo mismo, pero acá no se puede”, retrata una figura que estuvo cerca para nunca más volver.

Entonces, si su máximo interés es calentar otra silla en el Congreso, ¿cuál es el mensaje que baja a su entorno? Se entiende, y agiganta a la vez, la posibilidad de que Pullaro cierre filas con la Casa Rosada.

En ese contexto, el enigma central pasa a ser Rosario. Porque LLA puede bajarse de la compulsa en la provincial o probar con la candidatura del constituyente Marcos Peyrano o hasta del diputado Nicolás Mayoraz, pero, ¿qué pasa con Juan Pedro Aleart? ¿Quiere realmente ser candidato a intendente?

Rosario, ¿interesa o no?

¿Y si para LLA es un problema gobernar una ciudad como Rosario? Porque la ciudad más poblada de la provincia, la tercera del país, no es para cualquiera. Hay que tener territorio, despliegue y asistencia. El presidente Javier Milei le destina una exigua cantidad de fondos a las provincias, ¿cómo va a tratar a Rosario si ganara Aleart?

“La Nación no le tira un peso a ninguna ciudad. Agarrar Rosario es suicida para LLA”, exagera un jugador de la política doméstica que se imagina un Milei reelecto, pero no vislumbra un alcalde libertario.

El acuerdo, de gestarse, ¿podría incluir que LLA no compita por la Intendencia de Rosario? ¿O sacar a Aleart de la cancha? Son preguntas que se imponen con mucha más fuerza después de las fotos y los gestos del miércoles, pero también son producto de la estructura raquítica que lidera Diez en Santa Fe.

Una vez que la provincia y la Nación conozcan los cambios que empezarán a regir en sus sistemas electorales, el formato de competencia en 2027, se intensificará la rosca y la exploración de un eventual acuerdo, que refiere estrictamente a Santa Fe, pero pinta que puede cerrarse a 300 kilómetros de distancia. Win-win.