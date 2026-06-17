Javier Milei acelera en Córdoba: Diego Santilli pidió unidad a intendentes para enfrentar a Martín Llaryora

Diego Santilli negó a intendentes de Córdoba que exista un pacto entre Javier Milei y Martín Llaryora

El ministro del Interior, Diego Santilli , recibió a una nueva delegación de intendentes de Córdoba convocada por el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni . En el encuentro se habló de gestión y de las elecciones de 2027. Allí ratificó que Javier Milei buscará disputar el poder provincial y terminar con la hegemonía del cordobesismo.

Radicales, macristas y vecinalistas escucharon de boca del funcionario que el Presidente tiene tres objetivos electorales centrales: su reelección y las gobernaciones de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba .

La conversación se concentró especialmente en la realidad mediterránea. Según reconstruyó Letra P a partir de distintas fuentes presentes en la reunión, varias autoridades municipales pidieron certezas sobre el escenario político para no trabajar “al pedo” si es que existe una decisión estratégica ya tomada entre la Casa Rosada y el oficialismo provincial.

Santilli rechazó esa posibilidad. De acuerdo con los testimonios recogidos, negó la existencia de un acuerdo entre Milei y el gobernador Martín Llaryora y sostuvo que el objetivo libertario es disputar el control político de la provincia más allá de la relación institucional entre ambos gobiernos.

De hecho, el mandatario provincial es uno de los pocos que no ha sido convocado a la ronda de negociaciones con el "Colorado", a quien conoce desde los tiempos del Grupo Sophia .

Elecciones 2027 en Córdoba y la disputa con Llaryora

Las dudas de los intendentes surgieron de versiones que circulan en la política cordobesa. Desde distintos sectores se alimentó la hipótesis de un entendimiento entre el oficialismo nacional y el provincial a partir de coincidencias legislativas y de la insistencia del cordobesismo en ubicarse lejos del kirchnerismo.

Para el ministro, sin embargo, Córdoba no representa un territorio imposible de conquistar. Los asistentes aseguraron que hizo referencia a estudios de opinión que ubican a Llaryora en una situación menos sólida que la proyectada por el Panal, como se conoce a la casa de gobierno cordobesa.

santillo bornoroni machado carrizo Diego Santilli dijo a intendentes que van a pelear por la gobernación de Córdoba

En ese marco, Santilli llamó a fortalecer la unidad opositora. También pidió reducir las disputas personales y prometió que la construcción electoral se desarrollaría desde "abajo hacia arriba", con protagonismo del municipalismo.

La señal tuvo como destinatarios a dirigentes de distintos espacios que mantienen diferencias políticas, pero que comparten una posición crítica respecto del Ejecutivo provincial.

Gabriel Bornoroni reunió a intendentes de peso

Bornoroni celebró su cumpleaños en el Salón de los Escudos con una fotografía que busca enviar un mensaje al sistema político cordobés.

La segunda visita organizada por el empresario estacionero incorporó figuras relevantes del universo que supo integrar Juntos por el Cambio. Entre ellas estuvieron los intendentes Pablo Cornet de Villa Allende y Adela Arning de Mendiolaza, ambos vinculados al expresidente Mauricio Macri.

También participaron Fernando Rambaldi (La Calera), Nicolás Filoni (Oncativo), Natalia Contini (Anisacate), Ariel Gutiérrez (Cañada de Río Pinto), Claudio del Valle Caón (Calchín), Fernando Salvagno (Colonia Iturraspe), Gerardo Cerutti (Colonia Marina), Miguel Maradona (Colonia Prosperidad), Patricia Delsoglio (Isla Verde), Patricio Olmedo (Manfredi), Nora Passero (Porteña), Ezequiel Lemos (Río Ceballos), Sebastián Argañaraz (San Francisco del Chañar), Daniel Spadoni (Valle Hermoso), Germán Busso (Colonia Anita) y Adrián Rádice (Villa El Chacay).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2067302831519048182?s=20&partner=&hide_thread=false Bornoroni volvió a reunir intendentes cordobeses con Santilli en Casa Rosada



Hubo jefes comunales del PRO, una señal del acercamiento con LLA en Córdoba



Mientras amplía su armado territorial, el diputado se posiciona para la disputa por la gobernación en 2027 pic.twitter.com/Hf5PEYbGzT — LETRA P (@Letra_P) June 17, 2026

De la actividad también formaron parte la diputada cordobesa de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado, y la vocal del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), la exdiputada radical Soledad Carrizo.

Si la primera reunión había tenido como figura destacada al intendente de Jesús María, Federico Zárate, este segundo encuentro consiguió una repercusión política mayor por el volumen de dirigentes presentes y por el contenido de las conversaciones.

La pelea por los intendentes de Córdoba

Todavía no se publicó, pero hay más fotos del día que exceden el marco institucional y tienen a Bornoroni rodeado de esos intendentes que son sujeto permanente del tironeo político. Como se sabe, las 427 localidades de la provincia le ponen un valor adicional a la necesaria movida territorial de cada turno electoral.

“Bornoroni nos llamó personalmente para que gestionemos con el ministerio”, reconocen la gestión del cumpleañero.

Llaryora logró hacer una diferencia en 2023 con las figuras radicales y macristas que sumó al Partido Cordobés y Bornoroni busca replicar la receta. Un padrinazgo como el de Milei e intendentes capaces de militar el voto puerta a puerta podría suplir el alto nivel de desconocimiento con el que arranca la carrera el empresario estacionero. Luis Juez y Rodrigo de Loredo le ganan en nivel de popularidad.

Por ahora, el alfil de Karina Milei evita hablar de candidaturas y se suma a las reglas de juego locales para construir proyecto político. El primer paso es acercar a intendentes que, durante casi tres años rebotaron como pelota y ensayaron varias vías para gestionar con el poder central. La única ventanilla que estuvo abierta fue la del gobierno de la provincia.