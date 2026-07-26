La formación del peronismo para tapar la línea de cinco que Karina Milei arma en Buenos Aires

Para ganar músculo en la provincia de Buenos Aires , disputar municipios de peso electoral y empujar una futura candidatura de Diego Santilli a la gobernación, Karina Milei apuesta a una línea de cinco robusta con postulantes fuertes en Lomas de Zamora, Bahía Blanca, Mar del Plata, Zárate y Tandil. Para evitar una ola violeta, el peronismo mueve fichas.

Como adelantó Juan Rubinacci en Letra P , la mesa política de La Libertad Avanza proyecta a la diputada y exmodelo Karen Reichardt para Lomas de Zamora; reserva para Bahía Blanca el nombre de una figura con alto nivel de conocimiento público; impulsa al secretario de Deportes, Daniel Scioli , en Mar del Plata; al exfutbolista Oscar Ahumada en Zárate, y a Gonzalo Santamarina -tataranieto del histórico estanciero Ramón Santamarina- en Tandil.

La respuesta del peronismo combina distintas recetas según el territorio. En el conurbano busca defender uno de sus bastiones históricos, Lomas de Zamora. En Bahía Blanca, el intendente Federico Susbielles reordena su estrategia política para llegar competitivo a la reelección. En Mar del Plata y Tandil, las apuestas más fuertes están con la camporista Fernanda Raverta y Rogelio Iparraguirre , respectivamente. Zárate tiene escenario abierto, aunque asoma Leandro Matilla como figura para competir.

La tarea de Reichardt será probablemente la más compleja de toda la estrategia libertaria. Lomas de Zamora continúa siendo uno de los bastiones más sólidos del peronismo en la Tercera sección electoral y Otermín mantiene una posición consolidada. Aunque aparece entre los dirigentes mencionados para competir por la Gobernación, integra el reducido grupo de jefes comunales que puede buscar la reelección en este turno electoral.

NOVENA SECCIÓN Karina Milei arma una línea de cinco para disputar municipios clave de Buenos Aires: Scioli, Reichardt, Ahumada, Santamarina y un tapado famoso para Bahía Blanca. El objetivo: apuntalar la pelea por la Gobernación en 2027. https://t.co/oH4kKfE9ft … pic.twitter.com/vnZGGMJqNA

En 2023, Otermín ganó la intendencia con el 50% de los votos. En el segundo municipio más poblado de la provincia, ese porcentaje representa casi doscientos mil votos. Aquel año, LLA y el PRO compitieron por separado: el espacio libertario llevó a un desconocido Antonio Volponi , mientras que el PRO postuló al exdirigente peronista Guillermo Viñuales.

Los números mejoraron para el peronismo en la elección legislativa de septiembre de 2025. Fuerza Patria se impuso con el 56% de los votos mientras LLA, que fue junto al PRO, apenas llegó al 27%. En la elección de octubre, el mileísmo mejoró, pero siguió lejos del peronismo: 48% a 34%. El candidato había sido otro desconocido: Martín Uzquiza.

El cambio de estrategia de Susbielles en Bahía Blanca

El peronismo no la tiene fácil en Bahía Blanca, pero dará pelea. Susbielles llegó a la intendencia en 2023 gracias a la división de votos entre el PRO y LLA. Ganó con el 36% de los votos, contra el 32% del espacio libertario y el 24% de Juntos por el Cambio. Sin embargo, en las legislativas de 2025 sufrió una derrota contundente: perdió 46% a 31% en la elección provincial y 54% a 26% en la nacional.

Karina Milei juega la figura de un “tapado” con -afirman sin dar nombre- alto nivel de conocimiento en el electorado. Como alternativa aparece el diputado provincial Oscar Liberman.

Revertir esos números será complejo para el jefe comunal que durante su gestión debió enfrentar dos eventos climáticos devastadores para la ciudad. Sin embargo, ya empezó a dar el volantazo para lograr la reelección. Después de sostener un delicado equilibrio entre la Casa Rosada, el kirchnerismo y La Plata, decidió cerrar esa etapa. Tomó distancia de La Cámpora, fortaleció su vínculo con Axel Kicillof y se integró al grupo de intendentes que busca ordenar al peronismo bonaerense por fuera de la disputa interna.

Federico Susbielles, intendente de La Matanza

La interna complica al peronismo en Mar del Plata

En General Pueyrredón, el peronismo apuesta a que se abra una grieta entre el intendente PRO en uso de licencia Guillermo Montenegro y la Casa Rosada, que impulsa a Scioli. Ese resquicio podría darle una oportunidad a la camporista Raverta, que revalidó la conducción con un triunfo 60/40 contra el kicillosfismo en la interna del PJ local.

Si el peronismo lograra resolver su fragmentación, los números no le resultarían tan desfavorables. En las legislativas de 2025, La Libertad Avanza obtuvo el 38%, Fuerza Patria alcanzó el 20% y Acción Marplatense, encabezada por el exintendente Gustavo Pulti, consiguió el 19%. Una oferta unificada habría dejado un escenario de paridad.

En las últimas semanas, Raverta levantó el perfil con temas clave para la ciudad, como la discusión sobre el futuro del complejo turístico de Chapadmalal y la intención libertaria de eliminar el régimen de Zona Fría que se aplica en la región.

Máximo Kirchner se anotó un triunfo en el PJ bonaerense en Mar del Plata

Dificultades en Zárate y una ventana en Tandil

El peronismo en Zárate es un hervidero. La pelea entre el extitular de la UOM -intervenida a nivel seccional-, Abel Furlán, y el matrimonio Sergio Berni - Agustina Propato es constate. El triunfo de Matilla en la elección del PJ local modificó ese equilibrio. El dirigente, respaldado por Furlán, quedó posicionado como la principal referencia para postularse como intendente en 2027.

El jefe comunal Marcelo Matzkin (PRO), que irá por la reelección, llegó a la intendencia en 2023 con el 42,4% de los votos, cuando el peronismo, con Propato de candidata, obtuvo 39,4%. Después del triunfo interno de Matilla, el PJ renovó sus autoridades en un acto con unas 600 personas bajo la consigna "Recuperar Zárate", con un mensaje grabado de Kicillof y la presencia del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.

Propato, de todos modos, no se bajó de la discusión. En mayo aseguró que en la provincia "es necesario que haya personas que tengan la voluntad y la vocación de ser" y dejó abierta la posibilidad de competir. "Se enumeraron y se alistaron un montón de varones, y aquí una mujer. Me preparo todos los días para eso", dijo.

En Tandil, el que tambalea es el intendente radical Miguel Lunghi, después de 22 años de gestión. En las legislativas de 2025 salió tercero con Somos Buenos Aires (25% de los votos). El peronismo quedó primero con el 35%, apenas un punto por encima de La Libertad Avanza.



Una división similar en la elección de 2027 podría darle al peronismo un triunfo o, al menos, la posibilidad de disputar cabeza a cabeza el municipio. El referente que pica en punta para ser candidato es el camporista Rogelio Iparraguirre, quien encabezó la lista de concejales en la última elección y volvió a consolidarse como la principal referencia del peronismo tandilense.