Golpe por golpe: en medio de los reclamos de intendentes, Javier Milei quiere desfinanciar a la FAM

Mientras los intendentes de todo el país buscan mecanismos para exigirle al gobierno nacional medidas que morigeren la crisis económica y social que están atravesando los gobiernos locales, Javier Milei avanza con la ley “hojarasca” que incluye en su articulado el desfinanciamiento de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

Es la entidad presidida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza , que nuclea alrededor de 500 intendentes e intendentas y que este miércoles a la noche se reunió vía zoom para tratar la situación límite que golpea a los municipios. Allí se definió pasar a la acción: movilizarse el próxima martes al ministerio de Economía y golpearle la puerta a Toto Caputo.

A fines de marzo, el Ejecutivo volvió a enviar al Congreso el proyecto de ley “hojarasca” -la había presentado en 2024 pero perdió estado parlamentario-, una iniciativa impulsada por el ministro Federico Sturzenegger que propone derogar decenas de normas consideradas obsoletas, inútiles o contrarias a principios constitucionales, con el objetivo de reducir la sobrerregulación y eliminar trabas burocráticas.

Entre las 70 normas consideradas obsoletas en el proyecto, figura el financiamiento del Estado nacional a la FAM, que Milei quiere barrer de un plumazo. Esos fondos que hoy otorga el Gobierno, son el sustento grueso de la entidad creada por ley en 1997. La cuota que paga cada intendente miembro, es más testimonial que sustantiva.

El proyecto libertario, puntualmente modifica el artículo 11 de la ley de creación de la FAM y expresamente plantea que la entidad no podrá financiarse con fondos “aportados por el Estado Nacional ni por entidades autárquicas del mismo, ni por Sociedades del Estado donde éste tenga participación mayoritaria o minoritaria, cualquiera sea su naturaleza jurídica”.

Una herramienta contra Javier Milei

La FAM tuvo diferentes roles a lo largo del tiempo. Durante su gobierno, Néstor Kirchner la empoderó y utilizó como vehículo para mantener un contacto directo con intendentes salteando a los gobernadores. Fue una época en la que cuantiosos fondos para los municipios fluían por esa vía.

Con la llegada de Mauricio Macri al poder, y el cambio de presidencia del exintendente Julio Pereyra a la vicegobernadora Verónica Magario, se utilizó a la FAM como un ámbito desde donde pelear contra el gobierno, lo mismo que sucede ahora.

Fernando Espinoza FAM

Después de haber tenido varias reuniones estos años, y de emitir diferentes comunicados cuestionando las políticas del gobierno nacional, incluso pidiendo reuniones con el Presidente, este miércoles definieron en un encuentro virtual que intendentes de todo el país se movilicen al ministerio de Economía para llevar sus reclamos. La situación es “de catástrofe”, dijeron.

Los problemas de sacar el financiamiento nacional

“Hay una cuota que el Estado nacional le paga a la FAM, y después están las cuotas que pagan los intendentes, con el tiempo cada vez tuvo más peso para el sostenimiento lo que viene del gobierno nacional que lo que pagan los municipios, que la mayoría debe; es más: casi todo lo que entra viene del gobierno nacional, por lo que si lo sacan la entidad también entraría en crisis”, explica una fuente que es miembro de la FAM y conoce su funcionamiento.

Dirigentes consultados por este medio consideran que en este contexto es muy probable que Milei pueda sacar la ley “hojarasca” y con su aprobación les quite los fondos. Pero no solo eso, sino que no descartan que el gobierno quiera quitarles también su sede central, ubicada en Cerrito 832 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algo que ya había pasado durante el gobierno de Macri, ya que la misma es propiedad de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

La ratificación a Fernando Espinoza

Luego de que Letra P diera cuenta de que sectores del kirchnerismo pretenden discutir la presidencia de la FAM, en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) ratificaron el apoyo a Espinoza como presidente.

Kicillof, Magario, Espinoza

Fue durante una reunión en la residencia de la gobernación, el martes pasado, de la que participaron un grupo de intendentes del conurbano, incluido Espinoza, funcionarios provinciales y otros dirigentes que forman parte de la mesa chica del gobernador. Allí se puso sobre la mesa la cuestión y se ratificó que apoyarán la continuidad del intendente de La Matanza. O en todo caso, si así se define, cambiar por alguien que forme parte del mismo espacio.

En julio deben renovarse las autoridades de la FAM, que se eligen a través de la votación de los intendentes asociados con cuotas al día. En el kicillofismo le bajan la espuma a la intención camporista de disputar ese lugar, ya que “no tendrían nunca los intendentes para lograr una mayoría”, afirman.