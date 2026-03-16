Los jóvenes de la Argentina, entre el optimismo y el desinterés

En el complejo mapa de la opinión pública de la Argentina , los segmentos jóvenes son un terreno de gran especulación y, a menudo, diagnósticos erráticos.

Un estudio nacional desarrollado por el Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires ( UBA ) junto a la Asociación Conciencia arroja luz sobre un grupo estratégico: los estudiantes de 16 a 18 años que transitan el tramo final de la escuela secundaria.

Este microsegmento, que prontamente ingresará al mercado laboral, revela una configuración de valores que combina optimismo, desinterés en las estructuras políticas tradicionales y nuevas formas de acceso a la información.

Uno de los hallazgos más potentes del informe es la persistencia de expectativas positivas en un contexto de incertidumbre económica.

En primera instancia, el 54% de los jóvenes cree que la Argentina estará "mejor o igual de bien" dentro de un año. Sin embargo, el fenómeno más relevante es la brecha entre lo general y lo particular.

El optimismo se dispara al 73% cuando la pregunta se traslada a la situación personal y familiar. Esta "burbuja de confianza" sugiere que los jóvenes logran separar su destino individual de la coyuntura nacional. El estudio advierte, además, que esta esperanza no es azarosa: tiende a consolidarse en aquellos hogares con mayor capital cultural y entorno educativo, lo que plantea un desafío sobre la desigualdad en las expectativas de futuro.

Geografías del deseo y sesgos de género

Al profundizar en las proyecciones de vida, el estudio detecta matices significativos que fragmentan al grupo por sexo. El deseo de permanencia en el país, un tema recurrente en el debate público, muestra que los varones están más inclinados a proyectar su vida en Argentina (44%) que las mujeres (36%).

Esta diferencia se traslada también a la esfera de la afectividad y la tolerancia. Ante la consulta sobre si podrían formar pareja con alguien de ideas políticas opuestas, surge un dato disruptivo: el 70% de los varones aceptaría el vínculo sin inconvenientes mientras que en la mujeres el valor desciende al 52%.

Esta brecha sugiere que, para las jóvenes, ciertos valores o posturas políticas funcionan hoy como límites no negociables en la construcción de su intimidad.

El nuevo ecosistema informativo

La política institucional parece haber perdido la batalla por la atención de este segmento. El 69% de los encuestados manifiesta poco o nulo interés en la materia, una apatía que se traduce en sus hábitos de consumo.

La política no es un tema de conversación fluido en sus círculos íntimos: solo el 14% lo discute con amigos y el 33% con su familia. No obstante, este silencio no implica falta de posición.

De todos modos, el 79% se informa exclusivamente a través de redes sociales, desplazando a la televisión (58%) y dejando a la escuela (27%) y la radio (9%) en un plano de irrelevancia informativa.

¿Quién marca el rumbo?

El punto más provocativo del análisis surge al observar la simetría ideológica en el hogar. A pesar de la baja frecuencia de debate explícito, el 80% de los jóvenes coincide "siempre" o "a veces" con la visión política de sus padres. Solo un marginal 10% se manifiesta en abierta rebeldía ideológica contra sus progenitores.

Este hallazgo abre un interrogante sociológico fundamental sobre la dirección de la influencia:

¿Es una herencia silenciosa? ¿Son los padres quienes logran transferir sus valores a través de la crianza, incluso sin mediar palabras sobre política?

¿Es una influencia inversa? ¿Son los jóvenes, como nativos digitales y puentes con nuevas narrativas, quienes terminan permeando y actualizando la visión del mundo de los adultos en la casa? El estudio de Pulsar y Conciencia deja este interrogante abierto: el hogar funciona hoy como un espacio de construcción de opinión, ¿pero quién manda?

Una advertencia para el calendario electoral

Más allá de las teorías sobre la convivencia familiar, existe una realidad ineludible: esta camada de jóvenes votará en la próxima elección nacional.

Su optimismo resiliente, su pragmatismo en los vínculos y su desinterés por los canales tradicionales de comunicación no son meros datos de color. Son las coordenadas de un nuevo electorado que el sistema político tradicional aún parece no terminar de descifrar.

Los candidatos que busquen interpelarlos deberán entender que, para esta generación, la política no se discute en el café ni se aprende en el aula; se vive en el ecosistema digital y se decide, muchas veces, en el espejo (o el reflejo) del hogar.