Victoria Villarruel divide las sesiones para despegarse de dos posibles derrotas

Victoria Villarruel volverá a jugar al ajedrez este fin de semana para no ser la cara de posibles derrotas legislativas en el Senado . Planea llamar a sesión para el miércoles con el objetivo de aprobar la reforma de boleta única y dejar para el jueves una agenda opositora en la que el Gobierno sufriría más derrotas.

El plan de la vicepresidenta es que, si no hubiera ninguna posibilidad de evitar esas derrotas, estos temas se traten en una sesión el jueves y no eclipsen la victoria por el proyecto de Boleta Única, que si bien no sería sancionado, podría ser enviado con correcciones a Diputados para ser convertida en ley.