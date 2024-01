El presidente Javier Milei tuvo este miércoles su segundo revés legislativo y el tercero del día, poco después de conocer un fallo que le impide aplicar en plenitud el mega decreto y de no conseguir que el Senado dictamine la totalidad de la agenda de tratados bilaterales incluida en el temario de las sesiones extraordinarias.

Por la tarde, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta no hubo consenso para dictaminar el proyecto que implementa el sistema de boleta única que funciona en Córdoba en las elecciones nacionales, un tema que la vicepresidenta, Victoria Villarruel , preveía incluir en una sesión que iba a convocar el jueves 11 , que difícilmente siga vigente.

Como anticipó Letra P , los partidos provinciales de Río Negro y Misiones, que suman tres votos claves para el cuórum en el recinto, pidieron hacer modificaciones: quieren incorporar el sistema de Santa Fe y no el de Córdoba. El primero tiene boletas y urnas separadas por cada categoría a elegir, mientras que si se sanciona el proyecto aprobado en Diputados en 2022 se exhibirá toda la oferta electoral en una papeleta. En ambos casos se vota escribiendo una cruz en un casillero.

Otro senador que prefiere el modelo santafesino es el entrerriano Edgardo Kueider , de Unidad Federal, quien coordinó el debate por ser el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Lo acompañó el oficialista Juan Pagotto . El oficialismo no tuvo reacción y, cuando no era posible reunir las firmas para dictaminar, necesitó de una maniobra de la oposición dialoguista para evitar el papelón.

El correntino Carlos Espínola, compañero de bloque de Kueider, propuso pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles 10 a las 14 para continuar el debate. Nadie se opuso, pero Alfredo De Angeli, del PRO, mostró su fastidio. "El pueblo nos está viendo y nos va a juzgar. Teníamos la posibilidad de dictaminar. Es otro día triste", dijo.

El debate

A excepción de Crexell, las fuerzas que integraron Juntos por el Cambio se mostraron a favor de la boleta única, mientras que Unión por Patria marcó diferencias. El rionegrino Martín Doñate reconoció que muchos integrantes del frente peronista están de acuerdo, pero sostuvo que algunos artículos del proyecto son inaplicables y otros contradicen las reformas electorales propuestas en la ley ómnibus que se tratará en Diputados. Por caso, tiene un capítulo dedicado a las elecciones primarias, que la iniciativa que tratará la Cámara baja busca eliminar. "Así como van a la privatización de los clubes de fútbol, quieren la de los partidos políticos, con los aportes privados sin límites", denunció el senador.

Doñate consideró que entre los errores del proyecto de boleta única está el de "asignarle toda la responsabilidad en la Cámara Electoral y nada a los juzgados provinciales" o "quitarle representatividad a los partidos provinciales". Le respondió Pagotto: "Estamos discutiendo proyectos, no hay normas que se contraponen". Crexell le devolvió una chicana. "Es mejor prevenir, no se puede legislar así".

Críticas parecidas a las de Doñate realizó la chubutense Edith Terenzi, de Cambio Federal, también partidaria del sistema santafesino, pero, según anticipó, dispuesta a aprobar el cordobés antes de seguir con el actual. El pampeano Pablo Bensusán, de UP, negó beneficios en la boleta única. "Hablan de multiplicidad de boletas, pero eso pasa en las provincias que tienen elección local simultánea con la nacional. También aseguran que se reducen los costos. ¡Pidamos informes!".

El radicalismo apoyó sin matices, aunque varios miembros de la bancada no estarían del todo convencidos. "El 80% de los países tienen boleta única, como también Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Todo el sistema electoral requiere un debate amplio, pero necesitamos consensos para que esta implementación no genere problemas", sostuvo Maximiliano Abad. La mendocina Mariana Juri, de la UCR, recordó que la Cámara electoral pidió hace 16 años una ley para cambiar el sistema electoral y nunca llegó.

¿Hay diálogo?

Referentes de LLA se mostraban convencidos de poder destrabar el debate la semana próxima. "Tenemos que lograr que los partidos locales acepten este proyecto y en tal caso se hagan cambios en la reglamentación", se proponían. La oferta no convencía del todo a rionegrinos y misioneros, escépticos de esas promesas.

De hecho, durante el día hubo diálogos entre Silva, la dupla misionera Sonia Rojas y Carlos Arce; Espínola y Kueider. Coincidían en que el Gobierno debía definir interlocutores válidos para no llegar a los plenarios a ciegas. Contaban que integrantes del bloque LLA prefieren no hablar y delegan las gestiones en empleados de las comisiones. "No puede un secretario llamar a un senador", se indignaron. Este grupo de posibles aliados espera que para la semana que viene haya referentes de LLA que levanten el teléfono y busquen consensos. Sino, la boleta única tal vez deba seguir esperando.