Sin consenso para eliminarlas, Javier Milei propone cambiar la fecha de las PASO para aplicar boleta única

El presidente Javier Milei no tiene consenso de la oposición dialoguista para modificar el calendario político y aceptó avanzar en el Senado con el proyecto de implementación de la boleta única , en el que se contempla seguir votando dos veces en un año. El Presidente quiere aprobarlo el miércoles, pero hay dudas de lo que pueda hacer la UCR bonaerense.

Fuentes de la Casa Rosada aclararon que no se resignan y enviarán un proyecto para eliminar las primarias, pero mientras tanto requerían definir el tema de la boleta única con la legislación actual. “Habrá un intento y si prospera, nos ahorraremos gran parte de la plata que gastaremos en boletas”, remarcan.

Aquel día, los jefes de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica defendieron las internas abiertas. En tal caso, las últimas dos fuerzas anunciaron que sólo aceptan primarias que no sean obligatorias, pero en el Gobierno las quieren borrar definitivamente.

Las primarias de Javier Milei

Sin el consenso con estas fuerzas dialoguistas en el Congreso, las chances de eliminar las primarias son escasas, porque sería necesario el respaldo de la totalidad de Unión por la Patria (UP), donde por ahora hay una mayoría dispuesta a sostener ese turno electoral. El debate, dicen en Interior, llegaría a fin de año.

Los plazos son escasos por las justicias electorales que requieren definir el cronograma de trabajo. Por si acaso, el proyecto de boleta única ajustó todos los tiempos para llegar a agosto de 2025 con las papeletas impresas. Además de anticipar una semana la celebración de las primarias, se aumenta de 55 a 75 la cantidad de días previos a esos comicios para aplicar la reserva de colores.

También se eleva a 60 días el anticipo de la presentación de las candidaturas y el inicio de la campaña: todo debería definirse a comienzos de junio. No falta tanto. La necesidad de acelerar los tiempos, explican en el Gobierno es por la compleja logística para imprimir boletas para las internas. Hay miedo además en que no se llegue con las licitaciones.

El borrador que envió Catalán contempla otros reclamos de la oposición, como la eliminación de la posibilidad de votar lista completa, un pedido de los partidos provinciales, temerosos de quedar atrapados en papeletas grandes que incluirían todas las categorías y eclipsara los cargos legislativos. Fue por eso que en enero el bloque de Río Negro firmó un dictamen para implementar la boleta única por categorías que se aplica en Santa Fe.

Distritos grandes, a la expectativa

Un debate abierto sobre la boleta única es sobre la simultaneidad de los comicios, que para algunos representantes de distritos grandes puede ser motivo de debates antes de llegar al recinto. La fecha estimada de la sesión es miércoles o jueves de la semana próxima.

maximiliano-abad-junto-a-martin-lousteau-20240514-1801766.webp Maximiliano Abad y Martín Lousteau.

El senador de la UCR Maximiliano Abad, presidente del comité de la provincia de Buenos Aires, advirtió sobre los riesgos de aplicación de la BUP en las provincias que voten en simultáneo con los cargos nacionales, como ocurre en territorio bonaerense, por ley.

En esos casos, de no cambiar el sistema de votación, podría haber dos modalidades en los cuartos oscuros, como ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires. En el último borrador, sólo se establece que si hay simultaneidad las impresión de las boletas y su distribución deben quedar para los jueces federales. En el Gobierno dicen que pueden imprimir boleta única en Buenos Aires, aunque serían grandes: la papeleta tendría hasta 1,60 x 90 centímetros.

Sin votos de UP y de la dupla de Santa Cruz, el resto del recinto junta 37 voluntades, lo justo para la mayoría simple. En temas electorales, no puede haber empate. Si se cae un voto, no hay sesión.