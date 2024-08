Bronca de Victoria Villarruel porque Javier Milei no pudo frenar el debate de la reforma previsional

Las negociaciones seguirán durante la jornada, pero el panorama es difícil para el Gobierno. El proyecto se aprobó el 4 de junio en la cámara baja y la vice pisó la sesión a la espera de una gestión del Gobierno con la oposición dialoguista que no alcanzó. "Estuvimos desde julio con el tema pisado y no se pudo acordar. Más no podemos esperar", dicen cerca de la vice, que la semana pasada pateó la sesión confiada en que podían acercarse posiciones.