Victoria Villarruel devolvió el busto de Néstor Kirchner, que ya se exhibe en la oficina Unión por la Patria

Mayans pidió explicaciones antes de terminar la sesión y la vicepresidenta lo enfrentó. "(Kirchner) no fue senador, no fue vicepresidente y no soy su viuda", justificó su decisión y dijo que la escultura estaba guardada en las oficinas del Archivo de la Cámara alta. "No se olviden de Isabel (Martínez de Perón), a la que ustedes (por el peronismo) tampoco quisieron poner", cerró el debate la vice. Con la sesión terminada, fuera de micrófono Anabel Fernández Sagasti le gritó a Villarruel en pleno recinto. "¡No nos van a hacer desaparecer! ¡Vamos a estar acá!".