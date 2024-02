Decretazo: Unión por la Patria intenta arruinarle la sesión preparatoria a Victoria Villarruel

El Senado tendrá este viernes la sesión preparatoria para elegir autoridades, un trámite formal que no debería traer sobresaltos, porque las vigentes fueron elegidas en diciembre con la actual composición de la Cámara. Sin embargo, la vicepresidenta, Victoria Villarruel , sabe que no la tendrá fácil porque Unión por la Patria exigirá tratar el DNU 70/23, conocido como decretazo .

La tensión tuvo su primer capítulo este jueves, durante una reunión de labor parlamentaria, en la que las autoridades de UP anunciaron que presentarán una larga lista de oradores para pedir cuestiones de privilegio. "Es sorpresa, no vamos a decir cuántos serán", ironizó la vicejefa de ese interbloque, Anabel Fernández Sagasti .

"Les preguntamos si tenían a alguien definido y no nos quisieron confirmar", aseguraron fuentes del oficialismo a Letra P, que no imaginaban que el peronismo pudiera resignar ese lugar de peso, porque podría ocuparlo otra fuerza política. Fuentes de UP confirmaron al cierre de esta nota que la decisión de sumarse al organigrama de conducción está tomada, pero evitaron dar nombres.