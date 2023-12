De todos modos, en LLA aseguran que la opción de elegir a otra persona para la presidencia provisional no está en carpeta, porque Paoltroni tiene el aval del presidente electo, Javier Milei , aunque reconocen que el productor agropecuario no es la figura del bloque preferida por la vicepresidenta , quien esta semana lo excluyó de las negociaciones con las otras fuerzas. Las manejó sola.

Villlarruel no cederá la Secretaría Parlamentaria, encargada de coordinar las sesiones y las reuniones de comisión; ni la Administrativa, que maneja las cuentas de la Cámara. Para el primer cargo eligió a Agustín Giustinian , un empleado del bloque PRO que se acercó por gestión del exsenador Federico Pinedo . Este jueves acompañó a la vice electa en el palco del Senado para observar las 24 juras de quienes ganaron bancas el 22 de octubre.

En la secretaría administrativa Villarruel quiere nombrar a una colaboradora cercana. Había pensado en el diputado electo de LLA Guillermo Montenegro , su principal socio político, pero las dos tareas no serían compatibles.

La rosca

Villarruel dedicó este jueves a continuar las reuniones para cerrar el cuadro de autoridades. Antes de presenciar las juras de ambas cámaras, tuvo otro encuentro con el bloque UCR, que ya la había recibido el martes. Fue la última fuerza que visitó la abogada, pero en LLA sostienen que la relación con ese espacio es buena. Hasta les dejó su teléfono para que la llamen.

Por la noche, Villarruel supo que el PRO había elegido autoridades con una senadora nueva en sus filas. El nuevo jefe amarillo, Luis Juez, no negociará a libro cerrado con la vice: le hizo llegar el mansaje de que no tiene que acercarse tanto al peronismo si quiere hablar con él.

Para ignorar al PJ en la negociación, Villarruel tendría un desafío difícil: unir al resto de la oposición detrás de sus objetivos, una tarea que no es imposible pero sí compleja. Debería atraer a partidos provinciales y outsiders que quedaron del extinguido Juntos por el Cambio.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FVickyVillarruel%2Fstatus%2F1732933509335986316&partner=&hide_thread=false Concluyó nuestro día en el Senado de la Nación. Con los senadores Atauche, Pagotto, Arrascaeta, Olivera y Abdala trabajando para que el 11/12 Argentina comience a ponerse de pie. pic.twitter.com/Py7JnsJgGL — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) December 8, 2023

En la UCR hay expectativa en ser parte de un acuerdo. Este jueves, aún no habían renunciado a sus cargos la vicepresidenta de la Cámara alta, Carolina Losada, ni el prosecretario parlamentario, Juan Tunessi, representantes de la UCR, pese a que lo hicieron Marcelo Fuentes (exsecretario parlamentario) y María Luz Alonso (exsecretaria administrativa), espadas de Cristina Fernández de Kirchner.

“Son okupas o están negociando algo”, bromeaban en el peronismo sobre las figuras radicales que no abandonan sus sillas. Dudaban de que la vice fuera capaz de juntar a toda la actual oposición. “Si ya lo hubiera hecho, no estaría hablando con Mayans”, decían.

La negociación

Hasta el miércoles, Villarruel le había ofrecido al peronismo una de las prosecretarías más importantes (la Administrativa o la Parlamentaria) y reservaba otra para el resto de la oposición. La restante es la de coordinación operativa, de menos peso, también suele recaer en un opositor.

"Con 33 miembros no podemos aceptar eso. LLA tiene sólo siete", planteó Mayans ante su bloque en la reunión que mantuvo el miércoles, en la que fue ratificado como presidente del interbloque Unión por la Patria, que tendrá dos bancadas.

El otro botín son las presidencias de las comisiones. Villarruel exige las cuatro más importantes: Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Relaciones Exteriores y Acuerdos. Tiene, como antecedente en contra, que en 2015 el PRO no las tuvo, pese a ser el bloque oficialista.

Para este tema Villarruel confía en la oposición no peronista, pero no puede pedirle tanto si no ofrece nada. Las gestiones seguirán los próximos días. La vice confía en que las cerrará pronto.