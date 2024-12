Victoria Villarruel busca alternativas para congelar las dietas legislativas sin apoyo de todos los bloques

Victoria Villarruel, en el Congreso durante la presentación del Presupuesto 2025.

Esta vez, Victoria Villarruel se involucró en la discusión de las dietas del Senado, que aumentaron el doble que en Diputados durante el año, motivo de reproche de Javier Milei. Tras no poder tratar un proyecto de resolución para congelar los ingresos en la última sesión, la vice evalúa otras alternativas que no requieren un trámite en el recinto.

La más avanzada es un comunicado conjunto o notas individuales por bloque para aclarar que las dietas no pueden subir de forma automática en enero, aun cuando desde ese mes no regirá la suspensión a la actualización automática votada en agosto y vigente sólo durante el último semestre. Unión por la Patria y los partidos provinciales hasta ahora no participan de las negociaciones.

Con medida aprobada en agosto, quedó sin efecto hasta el 31 de diciembre la indexación de las dietas a las paritarias legislativas que rige por otra resolución desde abril. Es por eso que no se trasladaron los aumentos que recibió el personal del Congreso en agosto y noviembre, del 6,5% y 6,13%. Villarruel intentó prorrogar este congelamiento al menos hasta marzo, pero no lo logró.

En los últimos días surgió un dilema entre los juristas del Senado que alteró a la vicepresidenta. Si bien las dietas no deberían recibir un aumento retroactivo en caso de descongelarse, como según la resolución de abril se componen de los módulos que cobran los empleados, hay quienes creen que podrían incrementarse desde enero si se actualizan sus valores. El impacto sería en los depósitos que reciban en febrero y los ingresos de cada representante de la cámara alta del Congreso superaría los 9 millones brutos, valor vigente desde octubre.

El plan de Victoria Villarruel El equipo de Villarruel no oculta que trabajan para evitar un nuevo dietazo. Ya no aplican excusas como que la vice no puede interceder en las dietas porque no es senadora. "La decisión es intentar que el aumento no suceda. Tenemos tiempo hasta mediados de enero, cuando empiezan las liquidaciones", explican.

La vicepresidenta no logró que los autoridades de bloque firmaran un proyecto de resolución para tratar en la sesión del 12 de diciembre y no le será fácil abrir el recinto antes de fin de año o durante enero, cuando el personal del Congreso tiene vacaciones. En los diálogos de Villarruel con jefes de bloque surgieron otras ideas para impedir un aumento de las dietas, como firmar un comunicado interpretativo de la resolución votada en agosto, en la que quede claro que no deben actualizarse en forma retroactiva. "El módulo no es una ley de gravedad. No hay aumento en enero”, sostuvo ante Letra P una de las autoridades de bancada que habló con la vicepresidenta. El diálogo en el Senado no es el mejor y tal es así que la última sesión ordinaria fue el 26 de septiembre. Luego, el recinto abrió el jueves 12, para votar la expulsión del exsenador Edgardo Kueider, de Provincias Unidas, detenido en Paraguay por haber querido ingresar con 211 mil dólares sin declarar. Villarruel quería aprovechar la ocasión para congelar las dietas y no lo logró. Por si fuera poco, este jueves el tema volvió a ser motivo de fuego amigo, cuando Patricia Bullrich responsabilizó a la vicepresidenta de no congelar los dietazos con una resolución presidencial. En el Senado sobre jurisprudencia para invalidar una medida a sola firma del titular de la cámara para invalidar una resolución votada en el recinto. Cuanto cobran Unión por la Patria y los partidos provinciales no participan de la negociación para aclarar el monto de las dietas, por lo que Villarruel no tendría cuórum ante una eventual sesión. Tampoco interceden los referentes del bloque La Libertad Avanza, aunque se plegaron a cualquier decisión que implique congelar ingresos, un pedido recurrente de Milei. UP, en febrero, insistirá con su proyecto de ley del jefe de la bancada, José Mayans, que regula los ingresos de los funcionarios de los tres poderes del Estado. Establece que el más alto debe ser el sueldo presidencial, medido en 20 salarios mínimos, vitales y móviles. Tiene respaldo de Cristina Fernández de Kirchner. Por ahora, ninguna otra bancada se expresó a favor. Con la resolución de abril vigente, en el Senado las dietas son muy superiores a las que cobran los integrantes de Diputados. De todos modos, están alcanzadas por ganancias y hay quejas porque la reforma sancionada este año aumentó los descuentos. Las diferencias de ingresos entre las cámaras son notorias: en agosto, el sueldo de bolsillo promedio de los miembros de la cámara alta fue de $4,5 millones netos -descuentos incluidos- contra los $2,6 que percibían en el recinto vecino, según se desprende del recibo que publicó la libertaria Lilia Lemoine. Se suman ingresos por desarraigo que en el Senado habían elevado los haberes brutos a $9 millones brutos. Podría subir. Villarruel quiere evitarlo.

Compartir en:









Notas Relacionadas