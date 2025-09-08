ELECCIONES | BUENOS AIRES

Los intendentes llevaron de tiro al peronismo en la Tercera y Fuerza Patria se quedó con diez bancas

Se pusieron al hombro la campaña y el triunfo fue aplastante: 25 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza. La potencia del aparato.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Ni Javier Milei ni Axel Kicillof son candidatos en las elecciones del domingo en la provincia de Buenos Aires, pero estelarizaron las campañas de LLA y Fuerza Patria. Es el Presidente versus el gobernador.
De esta manera, el oficialismo se quedó con diez de las 18 bancas de la Cámara de Diputados en juego. Arriesgaba ocho, por lo que sumará dos representantes por la sección. La tropa libertaria ingresará seis nombres y el Frente de Izquierda, dos. La tracción de los intendentes, que se pusieron al frente de la campaña y muchos de ellos en la boleta como candidatos, fue clave en el resultado.

Los números del contundente triunfo de Fuerza Patria

Con el 88% de la mesas escrutadas, al cierre de esta nota, Fuerza Patria se imponía con el 53,86% de los votos. Veinticinco puntos atrás quedó La Libertad Avanza, que apenas llegaba al 28,56%. En el tercer lugar quedó el Frente de Izquierda con el 5,69%. Esas son las tres fuerzas que superaron el piso del 5,5% y podrán ingresar representantes a la Cámara de Diputados.

El cuarto lugar fue para Nuevos Aires que llegó al 3,23% de los votos, superando al sector que se posicionaba como la tercera vía, Somos Buenos Aires, que apenas obtuvo el 2,86%.

Los nombres para la Legislatura

Con estos resultados, Fuerza Patria logrará ingresar diez representantes cuando ponía en juego ocho. Con Magario como candidata testimonial ingresarán las figuras de la lista hasta el puesto once. Desde el 10 de diciembre estarán en la Cámara Baja Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza, Mariano Cascallares, Ayelén Rasquetti, Luis Vivona, María Eva Limone, José Renaldo Galván, Romina Barreiro, Roberto Vázquez y María Nardini.

Mayra Mendoza, de campaña con Facundo Tignanelli

Por La Libertad Avanza, ingresarán seis representantes: Bondarenko, María Sotolano, Luis Ontiveros, Florencia Retamoso y Nahuel Sotelo. Por último, si se mantienen en el recuento definitivo por arriba del 5,5% ingresarán por el Frente de Izquierda Nicolás Del Caño y Mónica Schlotthauer. No obstante, como Del Caño también lidera la lista de diputados nacionales se espera que asuma ese cargo y que en su lugar en la legislatura ingrese el tercero de la lista, Christian Castillo.

Toda de los intendentes

Además de un triunfo importante de Axel Kicillof, la victoria por más de veinticinco puntos en la Tercera sección electoral es obra de los intendentes de la región que se pusieron al hombro una campaña focalizada en sus gestiones distritales y el trabajo territorial del casa por casa, barrio por barrio, con las tradicionales recorridas, mesas de campaña, y la entrega de las boletas puerta a puerta.

ferraresi

No solo eso, sino que además muchos de los intendentes decidieron postularse como candidatos, testimoniales o no. Fueron candidatos en sus distritos Jorge Ferraresi (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui), Andrés Watson (Florencio Varela), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso). En la lista seccional estuvieron Mendoza (Quilmes) y Cascallares (Almirante Brown).

