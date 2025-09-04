ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Verónica Magario llamó a votar y advirtió que el modelo de Milei lleva al colapso económico

La vicegobernadora bonaerense cuestionó con dureza al Gobierno y pidió defender el salario y la producción nacional.

Por Letra P | Periodismo Político
Verónica Magario encabeza la intención de voto en la Tercera sección

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, lanzó una crítica directa al presidente Javier Milei al advertir que su plan económico "lleva al colapso". En un mensaje publicado en redes sociales, llamó a "defender el trabajo, la producción y el salario de las familias argentinas".

Alejandro Bodart 
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

El Frente de Izquierda cerró su campaña en La Matanza con críticas a Javier Milei y al peronismo

Por  Letra P | Periodismo Político

El reclamo de Magario se suma a una serie de pronunciamientos de dirigentes del peronismo que cuestionan las políticas de ajuste impulsadas por La Libertad Avanza (LLA). “El modelo de país que impulsa Milei nos lleva al colapso económico y social”, expresó la funcionaria en su cuenta de Twitter, y encendió la alarma sobre las consecuencias del rumbo económico actual.

En la misma línea, dirigentes de Unión por la Patria (UP) y del sindicalismo coincidieron en que la caída del consumo, la paralización de obras públicas y la liberalización de precios están deteriorando el tejido social y productivo.

Producción, salarios y empleo en crisis

La preocupación de la vicegobernadora se vincula con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, el cierre de pequeñas y medianas empresas y el freno a las industrias locales. “Hay que defender el trabajo, la producción y el salario de las familias argentinas”, sentenció.

Las últimas estadísticas del INDEC revelan un retroceso en los índices de actividad económica, con una baja interanual en sectores clave como la construcción y la industria manufacturera. A su vez, el desempleo muestra señales de aumento, sobre todo en el conurbano bonaerense.

Reacción en el peronismo bonaerense

La advertencia de Magario llega en medio de un creciente malestar entre los intendentes y legisladores del oficialismo provincial. En reuniones recientes, varios de ellos manifestaron su inquietud por la falta de inversión nacional en los territorios y por la creciente demanda social que deben enfrentar con recursos escasos.

Algunos sectores del peronismo ya trabajan en iniciativas parlamentarias para blindar presupuestos locales o reinstalar programas de asistencia a través de la Legislatura bonaerense.

Expectativas en Buenos Aires

En este contexto, la administración de Axel Kicillof busca reforzar su papel como contrapeso político y económico frente a la Casa Rosada. Si bien el gobernador evita confrontaciones directas permanentes, delega en figuras como Magario o el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, los mensajes más duros.

La estrategia consiste en mostrar un modelo alternativo centrado en el fortalecimiento del mercado interno, la protección del empleo y la articulación con gobiernos municipales.

Por  Laura Funes