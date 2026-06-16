Tierra del Fuego y Santa Cruz son las provincias donde más cayó el empleo registrado en la era Milei

Tierra del Fuego y Santa Cruz son las provincias con mayor caída de empleo privado registrado desde el inicio del gobierno de Javier Milei , según consigna un análisis de la consultora Politikon Chaco con datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

De acuerdo al estudio, el trabajo privado registrado en ambas provincias patagónicas cayó 14,4% y 16,1% respectivamente, en una especie de podio inverso al que le sigue Formosa , con un 12% menos de fuentes de trabajo desde la llegada del mandatario libertario en diciembre de 2023.

En ese marco, hay 21 jurisdicciones que aún no logran recuperar el volumen de empleo previo al cambio de gobierno. El descenso más leve se observa en Tucumán (-1,4%), Mendoza (-1,9%) y Santa Fe (-2,2%).

Casi como una constante en cada medición, sólo dos distritos lograron superar actualmente los niveles de 2023: Neuquén con 6,6% (+9.501 empleos) y Río Negro con 3,0% (+3.294 empleos).

Por otro lado, la comparación interanual del empleo privado formal muestra una baja del 1,5% respecto a marzo de 2025 que, en términos absolutos, representa una pérdida de 96.638 empleos contra ese mes.

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En este marco, solo cuatro distritos subnacionales muestran alzas respecto a marzo 2025, que son Neuquén (+3,3%), Río Negro (3,2%), La Rioja (3,0%) y San Juan (2,2%); y los otros veinte subnacionales aún registran bajas interanuales en diferentes intensidades, donde se destacan Formosa y Corrientes (-5,3% en cada caso), Chubut (-6,8%) y Tierra del Fuego (-9,0%) como las más fuertes.

Crisis del empleo privado, mes a mes

Si se analiza el mes de marzo con respecto a febrero, apenas cinco distritos presentaron mejoras: Neuquén (+0,9%), San Juan y Tucumán (+0,3% cada uno) y San Luis y Río Negro (+0,1% en cada caso). Por su parte, tres distritos no presentaron variación relativa (Santa Fe, Mendoza y Córdoba).

Politikon Chaco empleo privado febrero 2026 marzo

Por el contrario, fueron dieciséis los distritos que registraron caídas mensuales en diferentes magnitudes: por un lado, un grupo de cinco distritos descendieron en -0,1% mensual pero, en el otro extremo, Santiago del Estero (-1,6%), Catamarca (-1,6%) y La Rioja (-2,7%) presentaron las bajas más abruptas.

Tierra del Fuego y Santa Cruz, dos provincias en crisis

Tierra del Fuego y Santa Cruz viven de incertidumbre. La provincia administrada por Claudio Vidal transita momentos turbulentos tras la salida de YPF y otras operadoras de petróleo de las áreas convencionales, así como una parálisis en la obra pública y una asfixia salarial materializada en un conflicto con diferentes sectores estatales que no da tregua.

La provincia más austral del país, por su cuenta, atraviesa un escenario complejo. Además de la salida de YPF, allí la industria electrónica representa una de las principales fuentes de empleo privado. De acuerdo a datos del Monitor Fundación Innovación Fueguina, el empleo industrial electrónico acumuló una caída superior al 32% respecto de los niveles promedio registrados durante 2025.