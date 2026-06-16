Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
ES EL MODELO

Tierra del Fuego y Santa Cruz son las provincias donde más cayó el empleo registrado en la era Milei

Los números oficiales dan cuenta de 21 jurisdicciones que no logran recuperar el volumen de trabajo previo al inicio del gobierno libertario.

Por Letra P | Periodismo Político
Crisis de empleo en Tierra del Fuego y Santa Cruz.&nbsp;

Crisis de empleo en Tierra del Fuego y Santa Cruz. 

Notas Relacionadas
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, de recorrida por pozos petroleros.
ENERGÍA

Tierra del Fuego: el conflicto petrolero pone bajo presión a Terra Ignis y al gobierno de Melella

Por  Letra P | Periodismo Político

De acuerdo al estudio, el trabajo privado registrado en ambas provincias patagónicas cayó 14,4% y 16,1% respectivamente, en una especie de podio inverso al que le sigue Formosa, con un 12% menos de fuentes de trabajo desde la llegada del mandatario libertario en diciembre de 2023.

En ese marco, hay 21 jurisdicciones que aún no logran recuperar el volumen de empleo previo al cambio de gobierno. El descenso más leve se observa en Tucumán (-1,4%), Mendoza (-1,9%) y Santa Fe (-2,2%).

Casi como una constante en cada medición, sólo dos distritos lograron superar actualmente los niveles de 2023: Neuquén con 6,6% (+9.501 empleos) y Río Negro con 3,0% (+3.294 empleos).

Cómo cayó el empleo privado en el país desde marzo de 2025

Por otro lado, la comparación interanual del empleo privado formal muestra una baja del 1,5% respecto a marzo de 2025 que, en términos absolutos, representa una pérdida de 96.638 empleos contra ese mes.

image

En este marco, solo cuatro distritos subnacionales muestran alzas respecto a marzo 2025, que son Neuquén (+3,3%), Río Negro (3,2%), La Rioja (3,0%) y San Juan (2,2%); y los otros veinte subnacionales aún registran bajas interanuales en diferentes intensidades, donde se destacan Formosa y Corrientes (-5,3% en cada caso), Chubut (-6,8%) y Tierra del Fuego (-9,0%) como las más fuertes.

Crisis del empleo privado, mes a mes

Si se analiza el mes de marzo con respecto a febrero, apenas cinco distritos presentaron mejoras: Neuquén (+0,9%), San Juan y Tucumán (+0,3% cada uno) y San Luis y Río Negro (+0,1% en cada caso). Por su parte, tres distritos no presentaron variación relativa (Santa Fe, Mendoza y Córdoba).

Politikon Chaco empleo privado febrero 2026 marzo

Por el contrario, fueron dieciséis los distritos que registraron caídas mensuales en diferentes magnitudes: por un lado, un grupo de cinco distritos descendieron en -0,1% mensual pero, en el otro extremo, Santiago del Estero (-1,6%), Catamarca (-1,6%) y La Rioja (-2,7%) presentaron las bajas más abruptas.

Tierra del Fuego y Santa Cruz, dos provincias en crisis

Tierra del Fuego y Santa Cruz viven de incertidumbre. La provincia administrada por Claudio Vidal transita momentos turbulentos tras la salida de YPF y otras operadoras de petróleo de las áreas convencionales, así como una parálisis en la obra pública y una asfixia salarial materializada en un conflicto con diferentes sectores estatales que no da tregua.

La provincia más austral del país, por su cuenta, atraviesa un escenario complejo. Además de la salida de YPF, allí la industria electrónica representa una de las principales fuentes de empleo privado. De acuerdo a datos del Monitor Fundación Innovación Fueguina, el empleo industrial electrónico acumuló una caída superior al 32% respecto de los niveles promedio registrados durante 2025.

Temas
Notas Relacionadas
Claudio Vidal, el gobernador de Santa Cruz, surfea el conflicto con las fuerzas de seguridad.
LA BATALLA DE LOS PINGÜINOS

Santa Cruz: Vidal pedirá ayuda a la Casa Rosada para contener el conflicto salarial con la policía

El mandatario les ofreció a los uniformados un aumento de $1.200.000 escalonado, en el marco de una disputa que escala. La propuesta fue rechazada.
Santa Cruz: el oficialismo llamó a una sesión de urgencia para tratar la Ley de Financiamiento que pidió Claudio Vidal.
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

Vidal llamó a una sesión de urgencia para tomar deuda por U$S 600 millones en Santa Cruz

La Ley de Financiamiento Estratégico busca paliar la crisis que vive la provincia. Salarios, caída de la recaudación y baja en la coparticipación.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Darío, Adrián, Daniel y Julián Werthein juegan su Mundial (Imagen generada con IA).
LOS PERFILES DEL PODER

El Mundial de los Werthein

Por  Esteban Rafele
Gianni Infantino le entregó a Donald Trump el primer Premio FIFA de la Paz.
LA PELOTA SE MANCHÓ

El Mundial de Trump

Por  Marcelo Falak
Encuesta: casi el 85% afirma que el Mundial no les hace olvidar los problemas del país
BOLSILLO MATA PELOTA

Encuesta: casi el 85% afirma que el Mundial no le hace olvidar los problemas del país

Por  Susana Maidana
Entre Ríos: la CGT interviene en el conflicto de Granja Tres Arroyos y convoca a una mesa sectorial.
NO ES EL MODELO

La CGT interviene en el conflicto de Granja Tres Arroyos y convoca a una mesa sectorial

Por  Laura Terenzano