Tierra del Fuego: Melella le hizo un guiño a Santilli y Pérez levantó los reclamos de la provincia

Tras la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete de Javier Milei , en Tierra del Fuego quedaron en el centro del escenario político dos posturas diferentes. Mientras el gobernador Gustavo Melella destacó la posibilidad de fortalecer el vínculo con la Casa Rosada, el intendente de Río Grande , Martín Pérez , reiteró los principales reclamos de la provincia.

El mandatario fueguino calificó el cambio en el Gobierno como una oportunidad para "encaminar y fortalecer una relación madura y sincera con las provincias". Además, afirmó que mantiene "el compromiso permanente para sostener el diálogo" y sostuvo que Argentina necesita "construir consensos, escuchar las distintas realidades del país y trabajar de manera conjunta para encontrar soluciones".

En la misma línea, Melella aseguró que su gestión sostiene una actitud de "respeto institucional y defensa de los intereses" fueguinos, convencido de que "el camino es el trabajo conjunto" entre la Nación y las provincias. La reacción del gobernador se produce luego de que la reunión que mantuvo con el Colo días atrás levantara suspicacias sobre un posible acuerdo de apoyo legislativo del oficialismo provincial a los proyectos libertarios en el Congreso.

La designación de @diegosantilli como nuevo Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional representa una oportunidad para encaminar y fortalecer una relación madura y sincera con las provincias.

La postura contrastó con la del intendente Martín Pérez , quien aprovechó el remplazo de Manuel Adorni para reiterar la agenda de reclamos de la provincia más austral de la Patagonia . "Los funcionarios pasan. Los reclamos de los fueguinos permanecen", expresó.

Entre los pedidos, el jefe comunal de Río Grande reclamó que el puerto y sus ingresos "vuelvan al control fueguino", solicitó la derogación del Decreto 333, al considerar que perjudicó a la industria y al empleo provincial, y exigió que el Gobierno retomara las obras públicas paralizadas en Tierra del Fuego.

Dos estrategias frente a la Nación

Las publicaciones dejaron en evidencia dos estrategias políticas distintas frente al nuevo escenario nacional. Mientras Melella buscó tender puentes con Santilli y resaltó la importancia del diálogo institucional, Pérez optó por reforzar las demandas históricas de la provincia y marcar que el cambio de funcionarios no modificó las prioridades fueguinas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/martinpereztdf/status/2071705730457931848?s=48&partner=&hide_thread=false El Gobierno Nacional vuelve a cambiar de Jefe de Gabinete. Desde Tierra del Fuego, nuestras demandas siguen siendo exactamente las mismas.



• Que el puerto y sus ingresos vuelvan al control fueguino.



• Que se derogue el Decreto 333 que anunció Manuel Adorni y que perjudica a… — Martín Perez (@MartinPerezTDF) June 29, 2026

Pérez es uno de los nombres posicionados para competir por la gobernación en 2027, mientras que Melella no tiene chance de buscar otro mandato y empuja una reforma constitucional que está varada en la Justicia. Si esa enmienda prospera, podría aprovechar una interpretación jurídica que avalaría un intento más para seguir en el poder.