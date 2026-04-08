La coparticipación en Tierra del Fuego abre un nuevo round de la pelea entre Gustavo Melella y Walter Vuoto

Nuevo round entre Gustavo Melella y Walter Vuoto. Ahora, por la coparticipación en Tierra del Fuego

En la capital fueguina sostuvieron que los fondos ya fueron girados por la Nación, pero que la administración provincial no los transfirió en tiempo y forma. En cambio, el Ejecutivo provincial argumentó una merma en los envíos automáticos que afectó la disponibilidad de recursos.

La tensión política creció con movilizaciones de trabajadores municipales y un pronunciamiento público del intendente. Vuoto reclamó una ley que garantice el goteo automático de los fondos para evitar discrecionalidad. En el fondo, lo que cruje de manera definitiva es la alianza que hasta las elecciones de octubre pasado mantuvo juntos al gobernador de origen radical y al intendente capitalino y jefe del PJ provincial.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) expuso el trasfondo económico. En febrero, Tierra del Fuego recibió $62.741 millones por coparticipación, leyes especiales y compensaciones.

Aunque el monto mostró un alza nominal interanual del 21,9%, el impacto de la inflación derivó en una caída real del 8,3%. La baja respondió al retroceso del consumo, que afectó la recaudación de impuestos clave.

Con la economía en crisis, Gustavo Melella juega a fondo y toca la caja de los intendentes.

El IVA registró una caída real del 13%, mientras que Ganancias descendió un 0,8%. Ambos tributos representaron cerca del 94% de la masa coparticipable, lo que condicionó los ingresos provinciales y las transferencias a los municipios.

Impacto en Ushuaia y reclamo por la deuda

En Ushuaia, la coparticipación explica el 87,5% de los ingresos municipales. Entre enero y febrero de 2026, el distrito perdió $5.755 millones en poder adquisitivo, con una caída real del 26%.

La Municipalidad afirmó que la deuda provincial superó los $12.000 millones, equivalente a más de cuatro meses de salarios. El jefe comunal apuntó contra la gestión provincial y cuestionó el destino de los recursos.

“La plata ya llegó de la Nación. ¿Dónde está esa plata? La usaron irresponsablemente”, afirmó Vuoto. Además, puso el ojo sobre atrasos salariales, los problemas en el transporte y dificultades en el sistema de salud local.

Movilización y presión institucional

El conflicto se trasladó esta semana a la calle con protestas de empleados estatales frente a la Legislatura y la Casa de Gobierno. Las manifestaciones respondieron al reclamo por la falta de transferencias. En el Ejecutivo provincial no dejan de ver la inquina política detrás de los reclamos.

Vuoto insistió en la necesidad de una ley de goteo automático. “La autonomía municipal no es un favor: es un derecho”, sostuvo el intendente.

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Hoy una multitud de trabajadores y trabajadoras salió a la calle en nuestra querida Ushuaia para hacerse escuchar.



La Provincia nos debe más de 12.000 millones de pesos. Plata que ya llegó de Nación.



¿Dónde está esa plata?

La… pic.twitter.com/i5S7LEX14C — Walter Vuoto (@WalterVuotoTDF) April 7, 2026

El esquema de distribución vigente en la provincia se basa en una norma sancionada en 1983, que establece que los municipios reciban parte de impuestos locales, coparticipación nacional y regalías según criterios específicos.

El rol de la Nación y la disputa política

Con todo, el gobierno de Milei avanzó con adelantos de coparticipación para varias provincias, incluida Tierra del Fuego, con el objetivo de compensar la caída de la recaudación.

La medida busca aliviar la situación fiscal, en un escenario de ocho meses consecutivos de baja en los ingresos. Sin embargo, el eje del conflicto se centra, ahora, en la trazabilidad de esos fondos.

Mientras la provincia los presentó como un alivio financiero, el municipio sostuvo que los recursos ya habían ingresado y no fueron distribuidos. La disputa entonces deja de ser técnica para exponer la puja política que el gobernador y el intendente sostienen por el control de los recursos en un contexto de crisis económica, mientras pelean por sus posicionamientos rumbo a 2027.

Melella no tiene chance de competir por un tercer mandato consecutivo y su intento de impulsar una reforma constitucional que le abriera una hendija para una re-reelección parece congelada. Vuoto, quien aspiraba a suceder al gobernador, parece más cerca de intentar un cuarto periodo en Ushuaia, a caballo de la interpretación de la Carta Orgánica municipal, cuya reforma empujó él mismo en 2021.