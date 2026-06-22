Las empresas salmoneras van a la pesca en Tierra del Fuego en medio de la crisis de la industria electrónica

Luego de la ley que habilitó la cría de salmónidos en Tierra del Fuego , un grupo de empresas nacionales e internacionales ponen su atención en la provincia más austral de la Argentina para desarrollar proyectos de cultivo de truchas, mejillones y macroalgas, integrando también sectores como la gastronomía y el turismo.

La isla atraviesa uno de sus momentos económicos más difíciles a partir de las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei , que incluyen, entre otras, la eliminación de aranceles a productos electrónicos que se producen en el extremo sur de la Patagonia .

Por ello, la apuesta por la industria acuícola no sólo apunta a diversificar la matriz productiva local, sino también generar empleos calificados y fortalecer a los proveedores regionales.

El gobernador Gustavo Melella sabe que la provincia necesita diversificarse, por eso impulsó la aprobación de una normativa que incluso lo acercó a la postura de sectores libertarios en un momento en que el diálogo estaba totalmente cortado. "Es un momento duro, el vecino busca empleo y "la generación de inversiones y de apuestas productivas nos va generando paulatinamente trabajo directo, pero también desarrollo para proveedores locales". "Sean 5, 10, 20 o 100 puestos de trabajo, es generación de oportunidades, esperanza y proyecto de vida para muchas familias”, aseguró.

A partir de la implementación del nuevo marco normativo y la Ley Provincial N.º 1601, diversas empresas nacionales e internacionales han manifestado su interés y avanzado en proyectos concretos para el sector acuícola en Tierra del Fuego.

Plásticos de la Isla Grande S.A. es una empresa impulsa una iniciativa integral en Tolhuin que combina la producción acuícola (principalmente trucha fontinalis y arcoíris), vegetales hidropónicos, turismo y gastronomía. El proyecto prevé la construcción de cabañas y un restaurante boutique.

Es una empresa totalmente de origen argentino. Su planta industrial central y sus operaciones clave están radicadas en la provincia, específicamente en la ciudad de Río Grande. Tiene más de 25 años de trayectoria operando bajo los beneficios del régimen de promoción industrial de la Ley 19.640.

El dueño, fundador y actual presidente de la firma es el empresario Daniel Polonsky. Se trata de una empresa de capitales privados nacionales. Originalmente nació y se consolidó como una empresa líder en la producción de envases flexibles y films plásticos.

5017404933363403883 El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, con el empresario Daniel Polonsky.

Recientemente incursionó en el mundo del abastecimiento minero y sumó maquinaria de última tecnología para fabricar geomembranas de alta resistencia, orientadas fuertemente al mercado y la producción minera. La empresa también es la representante oficial en Argentina de la marca Lantech, maquinaria envolvedora y armadora de cajas, lo que le permite exportar sus productos a más de 12 países.

Wanchese Cooke, el contacto desde Canadá

La firma argentino-canadiense ya suscribió una carta de intención con el gobierno provincial para evaluar oportunidades de inversión y desarrollo acuícola, realizando recorridas por sectores marítimos y recursos hídricos continentales. Es una empresa de capitales mayoritariamente canadienses y estadounidenses, conformada como una corporación multinacional.

Originalmente, Wanchese Fish Company nació en Estados Unidos, pero en 2015 fue adquirida por Cooke Inc. (Cooke Seafood), un gigantesco conglomerado familiar canadiense con base en Nuevo Brunswick, liderado a nivel global por el empresario Glenn Cooke. En el país opera bajo la subsidiaria local Wanchese Argentina SRL, con oficinas en la Ciudad de Buenos Aires y base de operaciones pesqueras en el puerto de Mar del Plata, sumado a un fuerte anclaje de operaciones en la Patagonia. Su referente ejecutivo e institucional a nivel local es Pedro Böhnsdalen.

Se trata de un jugador de peso en la captura de vieira patagónica (Zygochlamys patagonica) y también operan en la captura de langostino argentino y otras especies de fondo.

Bentónicos de Argentina

Con planes para el cultivo de trucha con una escala inicial estimada de 300 toneladas anuales, además de proyectos vinculados al cultivo de macroalgas y erizos de mar, Bentónicos de Argentina es una empresa nacional que opera con capitales de origen ruso y comenzó sus trabajos en el Mar Argentino en el año 2009.

Su presidente, fundador y principal referente es el empresario Vitalii Bakulin. Si bien sus oficinas comerciales y administrativas centrales están radicadas en Puerto Madero, toda su estructura productiva, logística y de estiba se despliega en la Patagonia. Es la empresa líder absoluta a nivel nacional en la pesca extractiva, procesamiento y exportación de centolla patagónica (Lithodes santolla).

Jaulas salmoneras en Tierra del Fuego Luego de la ley que habilitó la cría de salmónidos, un grupo de empresas nacionales e internacionales ponen su atención en Tierra del Fuego.

La firma concentra cerca del 40% de la producción total de centolla en la Argentina. Su fuerte es la pesca de altura mediante el uso de buques factoría congeladores que utilizan un sistema de trampas, artes de pesca selectivas y sustentables para no dañar los fondos marinos. Procesan y congelan el producto a bordo para garantizar la máxima calidad.

Además de los tradicionales clusters (patas y pinzas de centolla cocidas y congeladas), la empresa desarrolló infraestructura para un negocio exclusivo: la exportación de centolla viva en tanques especiales, un producto premium que cotiza a valores altísimos en el exterior, superando los 30.000 dólares la tonelada.

Eco Trade Fueguina

Es una empresa de capitales privados argentinos, con un enfoque de negocios y base de operaciones proyectada directamente en la provincia de Tierra del Fuego. Su principal referente corporativo y quien encabeza las negociaciones institucionales es el empresario Alejandro Gusman.

La empresa está orientada al sector del desarrollo acuícola y la explotación sostenible de recursos marinos. A diferencia de las pesqueras tradicionales de arrastre o de altura, Eco Trade Fueguina apuesta a la producción controlada en zonas costeras. Específicamente, su foco principal está puesto en la mitilicultura, que es la cría y cultivo biológico de moluscos bivalvos, fundamentalmente de mejillones (mitílidos), apuntando tanto al mercado interno de alta gama como a canales de exportación.

La firma acaba de firmar un Acuerdo de Complementación y Cooperación Estratégica junto al gobernador Melella y al intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, para llevar adelante un proyecto que se instalará en la zona del paraje San Pablo.

Se trata del inicio de una etapa experimental de mitilicultura en la costa marina de esa zona. El objetivo es evaluar el rendimiento del cultivo de mejillones en esas aguas para luego escalarlo a una producción industrial estable.

Idris Patagonia

Es una empresa argentina que opera con capitales mayoritariamente chilenos. Nació y se consolidó en el norte de la Patagonia. Su máximo referente ejecutivo y técnico en el país es el ingeniero acuícola Lucas Maglio, actúa como gerente general y cara pública de la firma, mientras que su gerencia corporativa regional cuenta con nombres históricos del rubro como Eduardo Kripeos.

Maglio pesca Lucas Maglio, el ingeniero acuícola que es referente de Idris Patagonia.

Es la empresa líder absoluta en el país en acuicultura intensiva de salmónidos, específicamente enfocada en la producción, faena y exportación de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). Su epicentro productivo está en el embalse de Piedra del Águila, entre las provincias de Neuquén y Río Negro. Allí operan la planta de procesamiento de pescado más grande y moderna de Argentina, con una capacidad proyectada que pisa las 9.500 toneladas de producción anual.

Su marca distintiva en el mercado internacional es el cultivo bajo estándares sostenibles: producen truchas de alto valor nutricional 100% libres de químicos y antibióticos en todas sus etapas, aprovechando la pureza hidrológica de los embalses limítrofes del río Limay.

En Tierra del Fuego, presentó una propuesta enfocada en el desarrollo de genética y producción de ovas destinadas a la actividad acuícola, lo cual es considerado estratégico para definir políticas para el sector.