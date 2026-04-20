Día por día, el programa completo de la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Uruguay

Del 21 al 23 de abril, Montevideo será sede de una nueva edición de la Cumbre Mundial de Comunicación Política , un evento que convoca a referentes de América Latina y Europa para debatir sobre campañas, gobiernos y estrategias en un escenario atravesado por la tecnología y la fragmentación del electorado.

Entre lo más destacado, el Grupo Alter presentará la Máquina de Comunicación Territorial (MCT) , una plataforma de inteligencia artificial creada para ayudar a gobiernos e instituciones a sostener presencia pública, construir sentido y responder con mayor precisión a distintos contextos y audiencias.

La primera jornada arranca con una agenda que combina miradas estratégicas y herramientas concretas de campaña. Desde el inicio, el programa deja en evidencia una tendencia que atraviesa todo el evento: la centralidad de la inteligencia artificial como recurso, pero también como problema político.

Las primeras exposiciones se concentran en la construcción de liderazgo y en la comprensión del votante contemporáneo, con intervenciones de consultores que vienen trabajando en campañas recientes en la región. Allí aparecen nombres con trayectoria en asesoramiento electoral que abordan cómo se configuran hoy las identidades políticas, en un contexto donde las lealtades partidarias son cada vez más inestables.

A medida que avanza la jornada, el foco se desplaza hacia el terreno de la persuasión y la gestión de la agenda pública. Se analizan estrategias de comunicación de crisis, la preparación de candidatos para debates y entrevistas, y el vínculo con los medios en un ecosistema cada vez más hostil y fragmentado. En paralelo, varios talleres profundizan en el uso de datos, segmentación y herramientas digitales para optimizar campañas.

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Uno de los ejes más reiterados del día es el de la emocionalidad. Diversos expositores ponen el acento en la necesidad de construir relatos que conecten con las percepciones y expectativas del electorado, más allá de la racionalidad programática. En ese marco, también se discute el comportamiento de las nuevas generaciones, en particular la Generación Z, y su impacto en las estrategias de comunicación.

El cierre de la jornada deja planteada una tensión que recorre toda la cumbre: el equilibrio entre la sofisticación tecnológica y el trabajo territorial. Mientras algunos especialistas destacan el poder del algoritmo y la microsegmentación, otros insisten en que la política sigue necesitando presencia física, militancia y construcción cara a cara.

Día 2: comunicación de gobierno, crisis de confianza y disputa por el sentido

El segundo día amplía la mirada y corre el eje desde la campaña hacia el ejercicio del poder. La agenda incorpora con más fuerza la discusión sobre comunicación de gobierno, en un contexto regional marcado por la desconfianza ciudadana y la volatilidad política.

Las exposiciones abordan los errores más frecuentes en la gestión comunicacional, la dificultad para sostener narrativas coherentes en el tiempo y la tensión permanente entre agenda mediática y agenda de gobierno. En este punto, varios de los expositores con experiencia en funciones públicas aportan casos concretos que permiten ver cómo se toman decisiones en contextos de crisis.

La inteligencia artificial vuelve a ocupar un lugar central, pero con un enfoque más problematizador. Ya no se trata solo de su potencial para mejorar campañas, sino de su impacto en la circulación de información, la producción de contenidos y la construcción de opinión pública. Algunos paneles advierten sobre los riesgos de la automatización y la desinformación, mientras otros exploran sus posibilidades como herramienta de gestión.

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También gana protagonismo el debate sobre la posverdad y la polarización. La cumbre reúne a analistas que trabajan sobre estos fenómenos y que plantean cómo las emociones, los sesgos cognitivos y la sobreabundancia de información redefinen la relación entre política y ciudadanía.

Uno de los momentos más relevantes de la jornada es el panel con figuras del sistema político uruguayo, que introduce una perspectiva institucional y permite contrastar las lógicas de campaña con las de gobierno. Allí, dirigentes y especialistas discuten sobre liderazgo, construcción de mayorías y los desafíos de comunicar en escenarios de alta exigencia pública.

A lo largo del día también se desarrollan espacios académicos y presentaciones que abordan desde las ideologías políticas hasta la construcción de equipos y el rol de los consultores. La variedad de enfoques refleja una disciplina que se mueve entre la práctica profesional y la reflexión teórica, en busca de respuestas a un escenario cada vez más inestable.

Día 3: liderazgo, campañas digitales y comunicación en tiempos de crisis

La última jornada condensa varios de los ejes que atravesaron la cumbre y los proyecta hacia el futuro inmediato. Con una agenda más acotada, el foco se pone en la comunicación en contextos de crisis, la polarización y el impacto de las plataformas digitales en los procesos electorales.

Las exposiciones retoman el análisis de campañas recientes en la región, con especial atención al uso de redes sociales, la circulación de noticias falsas y la construcción de agenda en entornos digitales. Algunos de los consultores invitados presentan casos concretos que permiten ver cómo se diseñan estrategias en escenarios de alta competencia y saturación informativa.

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El vínculo entre comunicación y gestión vuelve a aparecer como un tema clave. Se discute cómo sostener la coherencia entre lo que se dice en campaña y lo que se hace en el gobierno, y cómo construir cercanía con el electorado en contextos de creciente desconfianza.

La inteligencia artificial, nuevamente, atraviesa varios de los paneles, esta vez asociada a la toma de decisiones y a los desafíos éticos que plantea su uso en política. En paralelo, hay exposiciones centradas en lenguaje no verbal, oratoria y construcción de liderazgo, que buscan recuperar dimensiones más tradicionales de la comunicación.

El cierre incluye paneles temáticos y presentaciones que cruzan política, sociedad civil y nuevas formas de participación, ampliando el foco más allá de los actores partidarios.