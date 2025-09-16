Presupuesto 2026: la oposición detectó un ajuste en Discapacidad y se complica el consenso

La negociación del Presupuesto 2026 no empezó bien, aun cuando Javier Milei pidió avanzar en acuerdos. El diputado libertario José Luis Espert convocó a la comisión para iniciar el debate el miércoles 24, con el pedido a la oposición de "consensuar un plan de trabajo". Pero casi al mismo tiempo, se detectó un ajuste en el área de Discapacidad.

El recorte fue difundido por el diputado Juan Marino , de Unión por la Patria. De confirmarse, significaría que Milei mintió cuando, en cadena nacional , anunció que Discapacidad tendría un 5% de incremento en términos reales, esto es, por encima de la inflación. La cifra está lejos de cumplir los parámetros de la ley de emergencia sancionada por el Congreso , que el Presidente se niega a aplicar.

Pero según Marino, que integra la comisión de Discapacidad, ni siquiera cumple con las promesas presidenciales en lo que respecta a las pensiones. "Se propone dar de baja 155 mil pensiones. Según los números oficiales, actualmente la ANDIS administra 1.133.549. El Presupuesto 2026 propone reducirlas a 977.943", denunció en un posteo en X el diputado, que reporta al gobernador Axel Kicillof .

"Se asigna $4,038 billones (millones de millones de pesos) para las pensiones, cuando el monto actual es de $4,059. Es un ajuste nominal del 0,5%. Teniendo en cuenta que la inflación proyectada para todo 2025, de acuerdo con el REM de septiembre, es del 28,2%, el recorte real es de al menos 20%", cerró Marino.

Marino contó, además, que el presupuesto de la ANDIS tiene un crédito total de $5,21 billones de pesos en 2026, apenas un 8,54% nominal más que la asignación vigente para 2025 ($ 4,8 billones). "Considerando la inflación de todo 2025, implica un recorte real del 15,3%. Esto significa no solamente menos pensiones sino también menos medicamentos y menos terapias", detalló el legislador de UP.

Marino es uno de los diputados que promueve un proyecto de ley para quitarle al Gobierno el control de la ANDIS y delegarlo en un consejo de administración, que tenga representantes de la sociedad civil y las provincias. Además, este martes se dictaminó en la comisión de Discapacidad un proyecto de Victoria Tolosa Paz (UP), que propone restablecer las pensiones que se dieron de baja, por considerar irregular la auditoría impulsada por el despedido Diego Spagnuolo.

El anuncio de Marino complica el diálogo de La Libertad Avanza con la oposición, sobre todo porque, como anticipó Letra P, Milei quiere consensuar el Presupuesto para aprobarlo antes del recambio de diciembre en la cámara baja y que el Senado lo sancione en la previa de navidad. Confía que las elecciones dejarán al oficialismo un tercio en algún recinto, necesario para sostener un eventual veto.

El Presidente quiere un presupuesto sancionado. Como anunció en cadena nacional, está dispuesto a desembolsar dinero para obras públicas para alcanzar los votos. Sólo pide proteger el equilibrio fiscal.

Aliados esquivos

El anuncio del Presidente cayó bien en la oposición por su tono amistoso y su búsqueda de consensos, aunque desde todos los bloques le advirtieron que debe cumplir con las leyes vigentes, como la emergencia en Discapacidad. Con la lectura de letra chica, aparecieron las quejas por recortes, como el subsidio a zonas frías y la derogación de las asignaciones familiares.

"Es poco creíble que prometa aumentos en jubilaciones, educación, salud y acompañamiento a los sectores más vulnerables, mientras veta sistemáticamente las leyes que el Congreso sanciona para sostener justamente esas políticas. ¿Es especulación electoral? ¿Hay plata o no hay plata?", destacó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/1967753478513607123&partner=&hide_thread=false PRESUPUESTO ELECTORAL: ¿SI HAY PLATA?



Hoy el Presidente pareció haber recuperado la calma y la serenidad que exige la administración de un país. No hubo insultos ni gritó VLLC. Un placer para nuestros oídos.



Reivindico la importancia del equilibrio fiscal, pero lo que escuché… — maxi ferraro (@maxiferraro) September 16, 2025

Germán Martínez, de UP, detectó que se recortaron compromisos de inversiones, como el 6% del producto bruto para educación, la inversión progresiva en ciencia hasta llegar al 1% del PBI, el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas y la inversión progresiva en defensa nacional (FONDEF).

Sobraron burlas a Milei por repetir la frase de Mauricio Macri de 2018 sobre que "lo peor ya pasó". "No hubo menciones a la biblia, ni frases de películas: supuestamente ahora la salud, la educación y los jubilados van a ser la prioridad. No nos equivocamos cuando decíamos que el Gobierno tenía sus prioridades desordenadas", sostuvo Pablo Juliano, de Democracia Para Siempre.