Universidades: Jhon Boretto juega fuerte en Córdoba, pero sabe que la pulseada grande la define la UBA

A diferencia de abril, el rector de la UNC, Jhon Boretto , anticipó que esta vez no irá a Buenos Aires y que encabezará la movida cordobesa, con la columna que partirá a las 13 horas desde Ciudad Universitaria hacia el centro.

En la provincia esperan superar el piso de 100 mil personas que dicen haber contabilizado hace cinco meses atrás. La reincidencia de quienes se movilizaron aquella vez está garantizada. Un eventual plus de asistentes no puede descartarse por la incorporación de otros sectores sociales disconformes con el gobierno nacional, que incipientemente empiezan a expresar ese descontento .

La capacidad de movilización es la principal arma de lucha que tiene la comunidad universitaria y que por contrapartida no disponen otros sectores “perdedores” del actual modelo de ajuste, como por ejemplo los jubilados.

Cuantitativa y cualitativamente, esta vez hay muchas más cosas en juego. En abril, las universidades disputaban fondos para financiar el mantenimiento operativo de sus edificios, que representa apenas un 10% de su presupuesto total. Si esos fondos no llegaban, estaban cerca de bajar las persianas, pero los montos no son ni por asomo los que se reclaman ahora.

Este miércoles la pulseada es, esencialmente, por los salarios docentes, que según fuentes de la UNC están desfasados un 50% respecto de la inflación. El riesgo latente entonces, ya no es pagar las boletas de luz y el gas, sino la pérdida del año lectivo. Y esa es una bomba que les puede explotar a todos los recortes, sin distinciones.

El estilo de Jhon Boretto

En el caso de Boretto, el economista expresa su rechazo al desfinanciamiento universitario que supone el torniquete de Milei, pero lo hace a su manera. La suya es una protesta canalizada por vía institucional, a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde la UBA no participa.

Córdoba marcha federal universitaria.jpg La comunidad educativa de la Universidad Nacional de Córdoba espera aumentar la convocatoria de la movilización de abril.

Córdoba no tiene los canales de diálogo individuales, ni la capacidad de presión, ni la agenda de pelea política que sí acumula la UBA contra el gobierno de Milei, a través del eje radical Martín Lousteau-Emiliano Yacobitti, abanderados de la resistencia política a los libertarios, ante el estado de sopor que todavía atraviesa buena parte del PJ.

Boretto pone en escena un estilo más moderado, más racional si se quiere. “John no es Hugo Juri (exrector de la UNC), ni mucho menos Yacobitti. No lo vas a ver zapateando arriba de los escritorios nacionales o a los gritos en los medios. Él no tiene aspiraciones políticas por fuera de la UNC”, grafican quienes más fatigan los pasillos de la Casa de Trejo.

En la calle, para torcer el “no hay plata” de Javier Milei

La cancha donde juega Boretto, y se plasman los reclamos de la UNC, es corporativa, es decir, espalda con espalda con todas las cabezas de los rectorados. Admiten que hay líneas de diálogo con el secretario de Educación, Carlos Torrendel, pero sin muchos avances. “Nos escuchan, pero respuestas no hay. Por ahí se avanza en algo, pero al final Toto Caputo baja el martillo y no hay ni un peso”, reconocen.

La UBA, por el contrario, va con el acelerador a fondo todo el tiempo. Negoció por su cuenta y en abril, los adelantos de financiamiento, se los entregaron primero a ellos que a todas las demás universidades.

jhon boretto campus norte unc córdoba.jpg El rector de la UNC, Jhon Boretto, tendrá un rol activo en la nueva movilización por la ley de financiamiento educativo.

Otro diferencial entre los ejes Córdoba y Buenos Aires, es de corte electoral. La provincia acumula un altísimo porcentaje de electorado mileísta. Hasta el gobernador Martín Llaryora lleva ya casi nueve meses haciendo equilibrios para no cruzarse con el Presidente, al que visualiza con imagen todavía demasiado fuerte en el bastión mediterráneo.

Con la Nación, en Córdoba se marcan diferencias, pero no se confronta de manera directa. No todavía, al menos. Boretto también registra esa situación y más cuando está enrolado en una UCR cordobesa que en una buena proporción ya no disimula sus simpatías con el león libertario.

Por otra parte, el rector de la UNC también ve con agrado algunos planteos macro del poder central, como la prioridad asignada al déficit cero en las cuentas, aunque aclara que lo haría a otro ritmo y sin desfinanciar la educación. Por lo pronto, en defensa propia no le queda margen para otra cosa que no sea defender el financiamiento universitario a capa y espada.