Río Negro: Weretilneck autorizó nuevas cesiones en Vaca Muerta y se aseguró inversiones por U$S 66 millones

El gobierno de Río Negro autorizó la cesión de áreas de Vista Energy a Tango Energy y aseguró inversiones por U$S 66 millones en Vaca Muerta ,. La decisión de la gestión de Alberto Weretilneck incluye nuevas concesiones no convencionales y busca ampliar el desarrollo hidrocarburífero en territorio provincial y fortalecer la actividad en la formación shale.

EMPRESAS & NEGOCIOS YPF aprovecha el RIGI en Vaca Muerta y anuncia una inversión de u$s 25.000 millones

La decisión se formalizó a través de un decreto que abarcó la totalidad de los derechos y obligaciones sobre varias concesiones de explotación y transporte de gas y petróleo.

Entre las áreas incluidas figuraron Entre Lomas , Jarilla Quemada , Jagüel de los Machos , 25 de Mayo-Medanito SE y Charco del Palenque .

El decreto también aprobó la reconversión de tres bloques a Concesiones de Explotación No Convencional de Hidrocarburos , con un plazo de 35 años desde marzo de 2026. Las áreas alcanzadas son Charco del Palenque, Jarilla Quemada y Entre Lomas, ubicadas en la ventana petrolera de la formación.

En conjunto, estas superficies superaron los 600 km² y representan un paso estratégico para el crecimiento del shale en la provincia. El plan inicial contempla una inversión de U$S 66 millones destinada a una fase piloto, con el objetivo de reducir riesgos geológicos y evaluar el potencial productivo.

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Se estiman ingresos por 36 millones de dólares



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La secretaria de Hidrocarburos de Río Negro, Mariela Moya, destacó que “Río Negro viene dando pasos firmes para consolidar su lugar en Vaca Muerta” y señaló que cada concesión y plan piloto formaron parte de una estrategia para generar producción, empleo y oportunidades.

Inversiones, pozos y desarrollo productivo en la Patagonia

En Charco del Palenque, el proyecto incluyó la perforación de dos pozos horizontales entre 2027 y 2028, con una inversión estimada de U$S 32 millones. En caso de resultados positivos, el desarrollo podría escalar con 66 nuevos pozos y obras de infraestructura.

En Jarilla Quemada, se proyectó un pozo vertical con rama lateral y una inversión inicial de U$S 17 millones. Si el resultado resultaba favorable, el plan podría ampliarse con 29 pozos adicionales en la zona.

Por su parte, en Entre Lomas, la reconversión alcanzó el 77% del área, con una superficie de 255,6 km². Allí se previó un piloto entre 2027 y 2029 con una inversión de U$S 17 millones y la posibilidad de sumar otros 29 pozos en una etapa posterior.

La cadena de valor en Río Negro

Moya remarcó que la provincia no solo autorizó operaciones empresariales, sino que también evaluó la solvencia de las compañías, exigió compromisos y controló el cumplimiento ambiental. Según indicó, el objetivo fue resguardar los intereses provinciales en cada etapa del proceso.

El avance de estos proyectos abrió oportunidades para empresas proveedoras y trabajadores locales. La actividad no convencional exigió mayor especialización, capacitación y estándares técnicos, lo que planteó nuevos desafíos para la cadena de valor regional.

En ese sentido, la funcionaria sostuvo que “el crecimiento energético tiene que traducirse en oportunidades concretas”, y remarcó la necesidad de fortalecer pymes y preparar a los trabajadores para una industria más compleja.