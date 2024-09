Incendios en Córdoba: la oposición apura la sanción de la emergencia y obliga a Javier Milei a poner plata

La iniciativa fue elaborada por la senadora Alejandra Vigo y no tuvo el respaldo del bloque de La Libertad Avanza, que se repartió entre abstenciones y ausencias. El jefe de la bandada, Ezequiel Atauche, explicó que no podían aprobar una ley que implica un gasto sin aclarar de donde surgen los fondos. Doctrina libertaria. Su posicionamiento fue motivo de furia de senador Luis Juez. "No saben que la estamos pasando como el culo", gritó en el recinto.