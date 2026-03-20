Universidad de La Pampa: Oscar Alpa va de vice para tabicar su poder en el CIN

El rector de la UNLPam junto al gobernador de La Pampa, Segio Ziliotto: un vínculo que se aceitó con el tiempo.

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa , decidió jugar a fondo para cuidar su poder y se colocó como candidato a vicerrector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) que irá a elecciones el próximo 22 de abril.

El rector pampeano no tenía reelección a mano y tejió una polémica lista de unidad, que se armó entre tensiones y conflictos. Alpa es un actor visible del entramado a nivel nacional : antes de presidir el CIN fue el último secretario de Políticas Universitarias del gobierno de Alberto Fernández .

La lista es encabezada por el abogado Francisco Marull , un aliado que originalmente no era el delfín de Alpa. Entre otros puntos de debate, la fórmula no respeta la paridad de género. Pese a no ser una exigencia legal, es una tradición de la convivencia democrática en la UNLPam.

Para su armado de “unidad hasta que duela”, Alpa retiró sus ambiciones de llevar al rectorado a Sebastián País Rojo , su principal operador político, y puso en el centro de la escena la pelea esencial del sistema universitario: el enemigo es el ajuste del gobierno de Javier Milei .

En ese contexto de sueldos bajos y costos que amenazan la subsistencia de la propia UNLPam, con medidas de fuerza periódcas y docentes en retirada, Alpa logró una alianza con los oficialismos de todas las facultades y se aseguró un espacio que le sigue dando visibilidad.

marull alpa Oscar Alpa junto a su postulante como sucesor, Francisco Marull: acuerdo entre tironeos y fantasmas sobre lo que viene.

En la provincia del norte de la Patagonia la pelea tiene un condimento especial. El líder de La Libertad Avanza, Adrián Ravier, surgió del sistema universitario público, donde fue docente de Economía en la UNLPam antes de presidir el partido de Milei en el distrito. El diputado es además una de las referencias centrales de la Fundación Faro, que comanda Agustín Laje.

Esa disputa con alto volumen de protagonistas locales potencia la grieta que sacuda a las universidades.

Alpa, articulador clave entre universidades

La muñeca política de Alpa tras su paso por el gobierno de Alberto Fernández lo empoderó en el sistema que comandan los rectores. Llegó de la mano del exministro de Educación Jaime Perczyk, y su alto perfil lo posicionó también en la política pampeana. El año pasado sonó como posible candidato legislativo del peronismo, pero la estructura del PJ le bajó el pulgar.

Alpa conserva sus ambiciones políticas y mantiene puentes firmes con el gobernador Sergio Ziliotto, quien hizo notables aportes al crecimiento de la UNLPam. Últimamente, el más visible de ellos fue la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud, que debuta este año. El rector también tiene buen vínculo con el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli.

alpa y ziliotto El rector de la UNLPam junto al gobernador de La Pampa, Segio Ziliotto: un vínculo que se aceitó con el tiempo.

Paradojas de la vida, el postulante que eligió Ziliotto para diputado finalmente fue Abelardo Ferrán, decano de la Facultad de Veterinarias. El legislador, que no se imaginaba en el Congreso, ambicionaba ser candidato a rector de la UNLPam este año.

Alpa no proviene del PJ, aunque en los últimos años se fue acomodando a ese espacio político y ya se define como peronista. Nacido en General Pico, la segunda ciudad de la provincia, es contador, tuvo firmes vínculos con el movimiento cooperativo y se autopercibe como un dirigente de centroizquierda.

Chisporroteos en la Universidad de La Pampa

El anuncio formal de la presentación de la lista completa se hizo en Pico, también para amortiguar el perfil territorial más bien santarroseño que tiene la propuesta. El sector quedó bautizado como EDUP, sigla de En Defensa de la Universidad Pública.

Otra controversia es la procedencia de la fórmula para el rectorado: los dos referentes son de la misma facultad, la de Económicas y Jurídicas. Si bien se la reconoce como la más masiva y la que ostenta mayores porciones de poder, es la primera vez que retiene semejante combo de representación.

lista universidad La lista En Defensa de la Universidad Pública (EDUP) hizo su lanzamiento formal en General Pico: "unidad hasta que duela".

También genera polémica el rol de Alpa. Después de ocho años como rector, su aparición como segundo no sólo modera la alternancia sino que pone a Marull bajo riesgo de sufrir un tempranero "síndrome del pato rengo”, con el poder diluido por una presencia tan fuerte debajo suyo. El candidato a rector no parece dispuesto a dejarse influir y eso augura chisporroteos.

En la misma vereda que los gremios

El armado para contener a los distintos espacios generó tironeos que sobrevivirán a la elección del 22 de abril. Pero aún con disidencias, los oficialismos de las seis facultades se sumaron al acuerdo general, bajo la premisa de que el enemigo está en el ajuste ordenado por la Casa Rosada.

La motosierra pega como nunca en la UNLPam. Según un informe interno, un 65,7% de sus cargos docentes están ocupados por personas que perciben apenas $308.641 mensuales. Aún con reparos, Alpa y los gremios docentes y no docente se pararon este tiempo en la misma vereda, bajo el intento de recuperar el 50% del poder adquisitivo que perdieron en los últimos dos años.

El rector mete presión desde el CIN para que la paritaria tome esa realidad y para que el gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, que tiene pisada.

El arreglo que deja en desventaja a algunos sectores está atado a compromisos que se concretarán en los próximos días, para garantizar la participación en órganos de decisión a quienes perdieron terreno en otras áreas o cedieron para que se lograra la amplia unidad.

Las postulaciones en las facultades son las siguientes: Ramiro Rodríguez y Lucía Colombato en Económicas y Jurídicas; Eric Morales Schmuker y Verónica Delgado por Ciencias Humanas; Lía Molas y Diego Riestra por Agronomía; Daniel Mandrile y Carolina Salto por Ingeniería; Laura Wisner por Ciencias Exactas y Naturales; y Ariel Castaldo junto a Sergio "Checho" Gentili por Ciencias Veterinarias.