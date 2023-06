"Yo no voy a votar a (Sergio) Massa. Es mi límite". El posteo de una militante kirchnerista de La Plata, publicado en su cuenta de Facebook a las 22 del viernes, una hora y piquito después de la proclamación del ministro de Economía como precandidato presidencial por el frente Unión por la Patria, es apenas una muestra. De hecho, mensajes como ese cuelgan por decenas del mismísmo tuit de UP que anuncia el entronamiento del hincha de Tigre. "Yo me bajo de este tren"; "Lo queria a @wadodecorrido, compañeros! Era el que más nos representaba"; "Será sin mi voto. No voy a dejar mis convicciones en la puerta del cuarto oscuro"; "Olvídense de mi voto"; "Noooooo, no es por ahí. No nos hagan esto"... y así.