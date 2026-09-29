Poder Ciudadano: dura advertencia a Javier Milei, incomodidad libertaria y el indicador de los pasillos

La cena de la ONG Poder Ciudadano , que reúne cada año a dirigentes políticos, empresarios, consultores y representantes del Poder Judicial, tuvo este lunes una nueva edición, convocada bajo el lema "Las instituciones importan", que dejó una postal incómoda para el mundo libertario por la dura advertencia que recibió el gobierno de Javier Milei sobre la corrupción.

“En los últimos años no solo no se ha avanzado en ninguna política específica destinada a incrementar la transparencia, sino que pareciera que buscamos ampliar la impunidad. Por ejemplo, buscando reducir la cantidad de juzgados con capacidad para investigar la corrupción de los funcionarios”, dijo el presidente de Poder Ciudadano, Martín D´Alessandro, en el discurso central de la cena que se celebró en el Centro de Convenciones del Hotel Sheraton, en Retiro.

Frente al escenario, en primera fila, lo escuchaban el diputado Sebastián Pareja , mano derecha de Karina Milei , que compartió mesa con su colega mendocino Luis Petri , que llegó junto a su esposa, la periodista Cristina Pérez . Ubicado a pocos metros estuvo el diputado Nicolás Mayoraz , presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que mostró su clara incomodidad en la mesa ante las duras críticas de D´Alessandro, que se despachó contra el Gobierno por la ley de lobby .

“Se busca controlar y someter a las miles de ONG que tiene el país a un régimen de vigilancia que exige informar al Estado prácticamente todos sus movimientos. Y en el proyecto de 'Defensa de la soberanía nacional' se pretende limitar nuestra libertad de opinión. En ambos casos se prevén ambiguos delitos de prisión, lo que nos acerca más a los modelos de Venezuela, Hungría y Nicaragua, que a Estados Unidos o Europa. Esperamos que el Congreso advierta los peligros para la democracia y la inconstitucionalidad de estos artículos, que para nosotros son evidentes”, dijo D´Alessandro.

Las críticas siguieron con la mención al “aumento exponencial del gasto en agencias de inteligencia sin ninguna rendición de cuentas, o el aval sistemático a mentiras y dilaciones, para ocultar enriquecimientos a todas luces sospechosos en el ejercicio de la función pública, como hemos visto este año, en un espectáculo inédito por su combinación de arrogancia y tozudez, de tragedia y de comedia”. Una clara alusión al escándalo de Manuel Adorni.

El jefe del bloque del peronismo en Diputados, Germán Martínez, junto a los radicales Mario Negri, Luis Naidenoff y Ricardo Gil Lavedra.

Sobre el final, el director ejecutivo de la entidad, Pablo Secchi, celebró la presencia de dirigentes de todos los espacios políticos y el diálogo democrático.

Enviados del peronismo y la duda por las PASO

Con siempre nutrida asistencia judicial y de la dirigencia del PRO y la UCR, la cena de Poder Ciudadano suele tener baja participación de dirigentes del peronismo, que se acostumbraron en los últimos años a recibir críticas destinadas al espacio que representan cuando están en el gobierno.

Ya en la oposición, dirigentes de distintas tribus de Unión por la Patria estuvieron este lunes en el hotel Sheraton. Fueron de la partida el diputado massista Sebastián Galmarini, el jefe de bloque Germán Martínez, el ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis y el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.

En la cena también estuvieron los economistas Carlos Melconian y Hernán Lacunza, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, la legisladora Silvia Lospennato, los diputados Pablo Juliano, Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Martín Lousteau, Nicolás Massot y Fernanda Avila, y los exdiputados Luciano Laspina, Juan Manuel López, Emilio Monzó y Diego Bossio, que se mostraron junto al banquero Jorge Brito, que sigue de recorrida por el país sondeando la posibilidad de ser candidato a presidente.

Los indicadores económicos negativos y la fuerte caída del Índice de Confianza en el Gobierno (IGC), de la Universidad di Tella, que se difundió este lunes, fueron tema casi excluyente de las conversaciones de los comensales, que mostraron preocupación por la falta de registro de la situación que el Presidente mostró el domingo en la entrevista con LN+.

El ministro de Obras Públicas de la provincia, Gabriel Katopodis.

“Está cometiendo el mismo error que (Mauricio) Macri cuando decidió polarizar con el kirchnerismo. Es todo igual. Por eso el riesgo país se va a ir a 800 puntos. Los inversores ven la misma película”, vaticinó un empresario de peso en el mercado mientras dialogaba con dirigentes políticos.

Otros asistentes muy requeridos fueron los consultores políticos, a quienes se les preguntó de forma insistente por el escenario electoral. El consultor Jorge Giacobbe, muy cercano al Gobierno, comentó en su mesa que hay un escenario de paridad para un eventual ballotage entre Milei y Axel Kicillof.

“En el Índice de Percepción de la Corrupción que confecciona anualmente Transparencia Internacional para 182 países, Argentina se ubica en el puesto 104, con 36 puntos sobre 100. Es el peor resultado de los últimos 10 años” Martín D’Alessandro en la cena anual de @poderciudadano pic.twitter.com/0lFryOzwbU — Gabriela Pepe (@gabyspepe) September 29, 2026

Entre los temas estrella de la noche estuvo, también la posible suspensión o eliminación de las PASO, que estará en el centro de las conversaciones del viaje del Presidente junto a los gobernadores a París. Los comedidos no fueron auspiciosos para el Gobierno. “Le sugerí a mi gobernador que pateen la negociación hasta febrero. Primero, que las provincias ordenen lo suyo. El apuro lo tiene Milei”, comentó ante Letra P el asesor de un mandatario que está rumbo a Francia.