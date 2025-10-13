ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

María Eugenia Vidal viaja a Santa Fe para bancar a Gisela Scaglia y fortalecer el eje PRO anti Javier Milei

Encabezará un encuentro de la Fundación Pensar con la vicegobernadora. Su gira por las provincias, el acercamiento a los gobernadores y el karma Mauricio Macri.

Letra P | Lucio Di Giuseppe
María Eugenia Vidal junto a Gisela Scaglia.

En el sprint final de la campaña, María Eugenia Vidal pisará el suelo de Santa Fe este martes, cuando llegue a Rosario a encabezar una actividad de la Fundación Pensar. Será una excusa para, en verdad, mostrar su apoyo a Gisela Scaglia, candidata a diputada y una de las figuras de la pata PRO de Provincias Unidas.

Otras épocas: Mauricio Macri junto a Gisela Scaglia y Maximiliano Pullaro, en la Bolsa de Comercio de Rosario, varios meses atrás.
LA INTERNA AMARILLA

Scaglia deja plantado a Macri: por qué no saldrá en la foto del PRO ensamblado

Por  Lucio Di Giuseppe

Las rebeldes de Mauricio Macri

Como la exgobernadora bonaerense, la vicegobernadora santafesina forma parte de un grupo de dirigentes del PRO que no comulga con Javier Milei ni comparte los acercamientos intermitentes de Mauricio Macri con el Presidente. “Me voy de la vicegobernación convencida de que mi jefe no está en Buenos Aires; yo respondo a este gobernador honesto y noble”, dejó en claro Scaglia durante su lanzamiento de campaña en Rosario, donde habló escoltada por Maximiliano Pullaro y no escatimó críticas al gobierno libertario, jaqueado en ese entonces por el affaire José Luis Espert.

No fue el primer gesto de independencia de la santafesina. Ya había decidido no asistir a una foto de candidatos y candidatas PRO que el propio Macri había organizado. En la convocatoria estuvo el problema: era para todos los postulantes, sin importar si lo eran por La Libertad Avanza, Provincias Unidas u otro sello. Su entorno adujo razones de agenda, pero deslizó una pregunta que resultó ser premonitoria: “¿De qué nos sirve tener una foto con Diego Santilli hoy?”. Santilli, finalmente, no asistió, pero sirvió para cristalizar que la conducción de Macri mostraba grietas.

La gira de María Eugenia Vidal

En ese sentido, un operador macrista graficó la autonomía que ganó el PRO de la Bota con una frase: “Ya no podemos seguir a Mauricio hasta donde él quiera”. Algo así pensó Vidal a principios de año, cuando rechazó la invitación a ser candidata a legisladora porteña, pero aceptó ser jefa de campaña de Silvia Lospenatto. Su objetivo era ser candidata a senadora por CABA, pero no a cualquier precio: le advirtió a Macri que no estaba dispuesta a ser la cara de un armado que incluyese a La Libertad Avanza, sino que pretendía un último baile de Juntos x el Cambio.

Con esa oportunidad frustrada, Vidal asumió que no podría renovar su banca y hasta lo capitalizó en LinkedIn. Dijo que buscaría trabajo en el sector privado, pero no dejó de hacer política: se propuso recorrer el país y visitar las catorce provincias en donde referentes del PRO compiten contra La Libertad Avanza. Esa gira, lógicamente, la acercó a Provincias Unidas. Ya visitó a principios de septiembre, por ejemplo, a Nacho Torres, el gobernador de Chubut que forma parte del trío conductor de ese armado.

Nacho Torres Vidal
María Eugenia Vidal con Nacho Torres, el primer anfitrión de su gira. Sigue Gisela Scaglia.

En ese viaje, Vidal dejó más de un título. “En días en que se discute tanto de corrupción, a mí me da orgullo venir a una provincia gobernada con eliminación de fueros, con cambios electorales y que puede encarar una campaña de manera transparente”, dijo. También celebró el triunfo de Juan Pablo Valdés, el radical que había sido electo gobernador de Corrientes, otro bastión de Provincias Unidas: “Que las clases empiecen, importa; que las obras se hagan, importa; que las inversiones lleguen, importa. Ese mensaje después vuelve en las urnas”. Música para los oídos de los gobernadores.

La Fundación Pensar, la excusa de María Eugenia Vidal

La excusa para la gira de Vidal es la Fundación Pensar, el think tank macrista que preside. A Chubut, por ejemplo, fue a participar del Encuentro Regional de Energías Renovables. Su visita a Rosario será similar: participará de un encuentro regional de dirigentes macristas en el coqueto salón Metropolitano. La cita lleva como título “Desarrollo con equilibrio: producción, gestión y futuro”, y es organizada por la filial santafesina de la fundación -presidida por el exdiputado y empresario Carlos Castellani- en conjunto con la fundación Konrad Adenauer de Alemania.

ScagliaVidalPensar
María Eugenia Vidal con Gisela Scaglia en la presentación de la Fundación Pensar de Santa Fe.

Convocada para las 17, en la previa habrá un taller para dirigentes sobre el panorama económico, campañas y comunicación. Luego de un break, Vidal abrirá oficialmente el evento. Le seguirá un panel sobre inteligencia artificial e innovación tecnológica aplicada a lo productivo, con figuras del sector privado, y luego un panel sobre la situación económica y la necesidad de planificar la inversión pública sin afectar el equilibrio fiscal. El cierre, obviamente, está reservado para Vidal y Scaglia.

Un último detalle a destacar: la participación de los funcionarios macristas del gobierno santafesino es absoluta. No solo porque Adriano Mandolesi, secretario de Finanzas, expondrá en el panel económico, sino porque los moderadores serán el secretario de Coordinación y Transformación Digital, Mauricio Basso, en el panel sobre innovación tecnológica productiva y el secretario de Cooperación, Cristian Cunha, en el capítulo económico.

Temas
Ignacio Torres y María Eugenia Vidal en Chubut. 
AMARILLO, NO VIOLETA

Vidal visitó a Nacho Torres y sumó un guiño a la pata PRO de Provincias Unidas

La exgobernadora llevó una actividad de la Fundación Pensar hasta Chubut. Gestos al armado que contiene al macrismo que se escapó  de la aspiradora mileísta.
Karina Milei y Patricia Bullrich, en Plaza de Mayo.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Acuerdo PRO-LLA en la Ciudad: el Riesgo Bullrich y la advertencia de Vidal a Mauricio Macri

La Casa Rosada quiere ganar, pero teme que la ministra arrase, se envalentone y se subleve en 2027. La exgobernadora rechaza un acuerdo. Angelici lleva y trae.

Nicolás Del Caño encabeza la lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad
MEDALLA DE BRONCE

Buenos Aires: Provincias Unidas, la izquierda y Potencia pelean por el tercer puesto y una banca en Diputados

Por  José Maldonado
Juan Schiaretti disertó en la Bolsa de Comercio de Córdoba
Elecciones | 26 de octubre

Schiaretti cruzó a Macri, enfrió rumores de una alianza y habló de diálogo directo con Milei

Por  Yanina Passero
La bandera de Puerto Rico, estado libre asociado a Estados Unidos. ¿El destino de la Argentina? 
ESA ES LA CUESTIÓN

Argentina o Puerto Rico, el plebiscito del 26-O

Por  Marcelo Falak
La flota de Donald Trump ya está en Buenos Aires (Imagen generada con inteligencia artificial -Gemini-).
LA QUINTA PATA

La invasión de Trump ya comenzó

Por  Marcelo Falak