José Luis Espert pidió no cobrar la dieta durante su licencia y se conforma con tener fueros

José Luis Espert empezó su licencia como diputado nacional, que solicitó luego de conocerse sus vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado . Por nota, el economista solicitó no cobrar su dieta. Como no fue expulsado, sostendrá los fueros parlamentarios, que impedirán nuevos allanamientos -como los que hubo el jueves- o un eventual pedido de detención.

La policía pudo irrumpir en los domicilios y en el despacho del economista porque el miércoles, durante la sesión, la oposición votó un desafuero, ante la solicitud judicial llegada unos minutos antes. Como explicó Letra P , la consideración se dio tras un pedido de la Coalición Cívica, que luego fue acompañado por todas las bancadas, inclusive La Libertad Avanza .

Referentes del bloque identificado con Elisa Carrió advirtieron que Martín Menem buscaba esconder el expediente y ante la información periodística, solicitaron apurar su tratamiento. La escena explica la situación en la que quedó Espert, por anuencia de la oposición: como no prosperó su expulsión, pedida por el diputado de izquierda Christian Castillo, una licencia le permite al economista conservar los fueros.

Tan claro quedó que Espert buscaba ese beneficio que su pedido de licencia es hasta el 8 de diciembre, dos días antes de vencer su mandato. Nadie espera que reasuma. De esta manera, si un juez vuelve a pedir allanamientos deberá esperar que se reúna el recinto de la cámara baja, que no tiene previsto sesionar al menos hasta el 12 de noviembre. Este miércoles habrá sesiones para interpelar a funcionarios que difícilmente asistan: Karina Milei ; y los ministros de Salud, Mario Lugones ; y Economía, Luis Caputo .

Con 215 votos a favor, se aprobó allanar los despachos del excandidato La Coalición Cívica forzó la votación. Todos los bloques avalaron Tratan desafuero a un K >>> https://t.co/b5HL7IJt1g @mauriCanta pic.twitter.com/e4cJ4wrVmo

La licencia de José Luis Espert

El diputado de La Libertad Avanza presentó su pedido de licencia el miércoles, ni bien comenzó la sesión. Lo tenía escrito, pero esperaba que no hubiera cuórum, la oposición logró los 129 votos para abrir el recinto y lo obligó a tomar una decisión. Recién unas horas después, Espert mandó otra nota para solicitar no cobrar su dieta hasta el final de su mandato.

Si bien el expediente nunca se puso en tratamiento, fuentes de la cámara baja explicaron a Letra P que, por costumbre parlamentaria -una de las bases del derecho legislativo-, si una licencia no se trata, queda aprobada. "Se valida por el hecho de no ser rechazada", explican.

Esto es así porque el expediente integra al boletín de asuntos entrados, que rara vez se pone a consideración, porque en Diputados existen más sesiones especiales que ordinarias. Podría incluirse en el temario cuando se vuelva a sesionar, pero nadie está interesado en volver a discutir sobre el futuro del economista, que este martes dejará vacía la silla de la comisión de Presupuesto Será ocupada por Gerardo Huesen.

La presidencia de la comisión la ejercerá Bertie Benegas Lynch, quien tendrá una tarea titánica, porque la oposición citó a seis reuniones para tratar el proyecto de presupuesto 2026, con fecha para dictaminar. La primera será este martes a las 15, con la presencia otra vez del secretario de Hacienda, Carlos Guberman; y el de Finanzas, Pablo Quirno.

Guberman y Quirno

La protección

Como explicó Letra P, el miércoles pasado no había consenso en la oposición para aprobar la expulsión de Espert. Un sector de Unión por la Patria (UP), la coalición cívica y gobernadores de todas las fuerzas coincidían en que no podía darse ese paso, porque la causa recién está iniciada. Lo consideraban un antecedente peligroso.

La expulsión de Espert había sido pedida en un proyecto presentado por un grupo de UP, liderado por Victoria Tolosa Paz, aunque nunca solicitaron tratarlo. Facundo Manes (Democracia Para Siempre), también tiene una iniciativa similar y tampoco la reclamó en el recinto, luego de denunciar amenazas de Menem.

Recién al final de la sesión, Castillo requirió que sea tratado su proyecto para echar a Espert, pero ya no había cuórum. Si el economista dejaba de ser diputado, no hubiera sido necesario avalar los desafueros que solicitaron los jueces y desde ahora en más debería someterse a la justicia, sin límites. No ocurrirá. La licencia lo protege.